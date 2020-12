Ekkora a baj? Pizzafutárnak állt Bódi Guszti

Kénytelen megbirkózni a koronavírussal járó nehézségekkel Bódi Guszti. Koncertek híján pizzafutárként keresi a kenyerét, beállt az unokája mellé dolgozni.

Van némi megtakarításunk, de azt nem szeretnénk elherdálni. Az unokám bejelentette, hogy jelentkezik az egyik ételkiszállító céghez futárnak, mi pedig áldásunkat adtuk a tervére, mi több, én magam is rendszeresen segítek neki, hiszen sajnos van bőven szabadidőm. Van, hogy akár 9-10 órát is az utcán kell töltenünk, de addig is együtt vagyunk. Ha például az unokám egy környéken több címet kap, akkor beülünk a kocsijába, és miközben ő az egyik házba becsenget, én viszem ki az ételt a másikba. Baseballsapkát és maszkot is viselek, de ha felismernek, nagyon örülnek nekem

- mesélte a Borsnak, majd a pénzről is szót ejtett:

A kereseti lehetőség futárként azon múlik, hogy hány címet sikerül teljesítenünk. Van olyan nap, hogy 20-22 ezer forintot is megkeresünk, a pénz pedig természetesen az unokámé. Nekem már az is jó, hogy együtt lehetek vele

- mondta.

