Egyre kevesebb a boltos Magyarországon: már a nyugdíjasok sem állnak eladónak

A mai KSH adatok szerint nem tolonganak a nyugdíjasok a bolti állásokért és 2019-ben általánosságban is tovább csökkent a foglalkoztatottak száma a boltokban. A 2015 évi 369 ezer fővel szemben 2019-ben 355 ezer fő volt a teljes létszám. Ezen belül az alkalmazottak száma is kisebb lett hétezer fővel. Mindeközben a boltok száma is csökkent.

A statisztika szerint az elmúlt években folyamatosan olvadozott a foglalkoztatottak száma a boltos világban, ami magában foglalja a vállalkozókat, szövetkezeti tagokat, és természetesen az alkalmazottakat is. 2019 negyedik negyedévében az előző hónapokhoz képest ugyan megugrott a létszám, elérte a 365 ezer főt, nyilván a Black Friday és a karácsony, az év legerősebb időszaka több munkáskezet kívánt, de hát az éves átlag ennél kisebb lett, 355 ezer fő. Ezen belül utolsó negyedévben az alkalmazottak száma is nagyobb volt az éves átlagnál, 314 ezren várták a hó végi borítékokat.

Az éves boltos foglalkoztatási mérleg folyamatos csökkenést mutat:

2015-2019 között évről-évre 6% körül ütemben bővült a boltos kiskereskedelem, de nem csak a foglalkoztatottak és az alkalmazottak száma, hanem a boltoké is csökkent, a puszta számokat nézve hasonló nagyságrendben. A boltbezárás a kisebb boltok térvesztését jelentette. A foglalkoztatás mérlege annyit mutat, hogy a boltbezárásokkal együtt kevesebben is dolgoznak a boltos világban:

Eddig nem özönlöttek a nyugdíjasok a boltokba dolgozni

Inkább csak öregszenek a bolti dolgozók. Pedig a nyugdíjas foglalkoztatási szabályok már a nyugdíjas szövetkezeti formával is kedvezőbbek lettek, majd az önálló nyugdíjas foglalkoztatás is könnyebbé vált, 2020 közepétől pedig még egyszerűbb, a közterheit nézve szinte teljes körben olcsóbb lesz a nyugdíjas foglalkoztatás.

De hát eddig inkább csak annyi történt, hogy öregedett az eladóhad, hiszen a 15-44 éves korosztály létszáma csökkent igazán, az 55-64 éveseké is ráadásul, de lehet, hogy ők átcsúsztak a 65-74 éves korsávba. A munkaerőhiány egyébként 2020-ban előreláthatóan már nem súlyosbodik tovább, bár álláshirdetés akad bőven továbbra is, aminek egyik döntő oka a boltról-boltra vándorlás, vagy éppen máshova, a fluktuáció. De azért az eddig béremelések fékezhettek a boltos világban is.

