A régió után kullog Magyarország: rengetegen ülnek a hazai börtönökben

Kiderült, hány fogvatartott jut 100 ezer lakosra az európai országokban: hazánk ugyan jóval az átlag fölött áll a rabok arányát tekintve, de azért még messze vagyunk az "élmezőnytől". Azt is megnézték, hogy a börtönlakók hány százaléka nő, illetve mekkora a zsúfoltság az egyes államok bv-intézményeiben.

116 fogvatartott jutott 100 ezer EU-s állampolgárra 2017-ben az Eurostat adatai szerint, az uniós statisztikai hivatal pedig azt is megjegyzi, hogy ez a legalacsonyabb arány 2000 óta. A tagállami bontásból kiderült, hogy ennyi lakosra Litvániában jutott a legtöbb rab, 232. Kétszáz fölött van még a 100 ezer lakosra jutó fogvatartottak száma Csehországban (209) és Észtországban is (207). A lista negyedik helyén álló Lengyelországban sem jut sokkal kevesebb rab 100 ezere emberre, náluk 196 az arány.

A rangsor végén szinte fej-fej mellett állnak az országok: Dániában 59, Svédországban 57, Finnországban pedig 56 fogvatartott jutott 100 ezer lakosra 2017-ben. Az összesítésben Magyarország a 10. helyen áll, az akkori számok szerint nálunk 177 fogvatartott jutott 100 ezer lakosra. A környező országok közül a fentebb már említett lengyeleken kívül még Szlovákia is előttünk van (184 rab / 100 ezer lakos), viszont a közvetlen utánunk következő szerbeknél már jócskán jobb az arány: ott 153 fogvatartottat számoltak 100 ezer emberre.

Romániában 100 ezer fore leosztva 119 rabot számoltak, ausztriában pedig 101-et. Arányaiban meglepően kevés embert tartottak fogva Horvátországban, aholl 100 ezer főre kevesebb, mint 75 fogvatartott jutott.

Zsúfoltságot mértek korábban

Korábban egy másik, fegyintézményekkel foglalkozó szervezet felmérését ismertette a Pénzcentrum: eszerint rengeteg európai országban jelent gondot a börtönök zsúfoltsága: ráadásul mi magyarok eléggé elkeserítő helyen állunk a kontinentális összesítésben. A Prisonstudies szakportál szerint ugyanis a hazai intézmények a harmadik legzsúfoltabbak Európában: nálunk 118,3 százalékos a telítettség (tehát majdnem ötödével több embert tartanak fogva, mint a maximális kapacitás). Ráadásul nem is vagyunk olyan messze a szégyenlista elejétől, Olaszországban például 119,9 százalékos a leterheltség, Észak-Macedóniában pedig 22,3 százalékkal van több rab, mint ahány férőhely van.

A csárton is látszik, hogy hazánkban majdnem 20 százalékkal több embert tartottak fogva, mint ahány férőhely van a hazai bv-intézményekben. Európában 15 országban üzemelnek 100 százalékos kihasználtság felett a büntetés-végrehajtási intézmények. 90 százalék fölötti telítettséget pedig 32 európai országból jelentettek az illetékes szervek.

Ennyi nő ül magyar börtönökben

A World Prison Brief a nemek arányáról is vezet statisztikákat, így adta magát, hogy megnézzük, ebben a tekintetben hogy áll Magyarország a többi európai országhoz képest. Bár hazánkban csupán a foglyok 7,4 százaléka nő, így is a tizedik helyen állunk a szervezet 60-as listáján.

https://infogram.com/a-noi-rabok-aranya-1hzj4oqgn0g32pw

Andorrában az elítéltek 11,1 százaléka nő, nem sokkal marad el ettől Fehéroroszország sem (10,5%) és Málta sem (10,4%). Meglepően sok, 8 százaléknyi a női elítéltek aránya a cseheknél, rajtuk kívül még a szlovákok előznek minket a régióban 7,6 százalékkal. Az osztrákoknál csupán a rabok 6,1 százaléka nő, Szlovéniában 5,9 százalék, a románoknál 4,5 százalék, Lengyelországban 4,4 százalékos ez az arány. A bolgároknál még kisebb arányban vannak nők a börtönökben, csak 3,2 százaléknyian.