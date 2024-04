Itt az újabb mesterterv: ezentúl csak így dolgozhatnak a magyar anyák?

A munkaerőpiacra visszatérő nők számára új lehetőségeket jelentenek a kismama műszakok, melyek lehetővé teszik számukra, hogy visszailleszkedjenek a munka világába – írja a HelloVidék.

A kismama műszakok új lehetőségeket nyitnak meg a munkaerőpiacra visszatérő nők számára, hiszen lehetővé teszik számukra, hogy egyszerre illeszkedjenek vissza a munkába és foglalkozhassanak a gyerekeikkel is. Ezek a műszakok így nem csak a nők számára bírnak előnyökkel, de társadalmi szinten is pozitív hatásuk van – segítséget jelentenek a családok számára és a gazdaság számára is előnyös.

A portál Fazekas Éva Jobangelt, az álláskeresők védangyalát kérdezte a kismama műszakok jelentőségéről és a munkaerőpiacra való visszatérében rejlő kihívásokról. Ha érdekelnek a részletek, kattints tovább a HelloVidék cikkére.