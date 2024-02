360 ezres kezdőbérrel keres embereket egy új munkakörre a BKK: érettségi is elég a jelentkezéshez

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Menetirányító diszpécsereket toboroznak a BKK-nál, nyílt napot is tartanak, hogy kipróbálhassák magukat az érdeklődök. A pozícióhoz érettségin kívül más elvárás nincsen és már a negyedéves képzés során havonta bruttó 551 ezer forintot fizetnek. A jegyellenőr és az utaskoordinátorok kezdő bérét is megemelték, közel 13%-al, így már bruttó 435 ezer forintot kapnak ők is havonta.

Ahogy arról már korábban beszámoltunk a BKK rendszeres toborzást tart a jegyellenőrzés és utaskoordináció szektorban. Az állások között keresgélve fellelhető egy új pozíció is a menetirányító diszpécser. Áprilisban indítja el a BKK a negyedéves menetirányító diszpécser képzését, ami alatt már a kurzus idejére is kiemelkedő bruttó bért és egyéb juttatásokat cafetériaa, havi Budapest-bérlet) biztosítanak. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A képzés előtt egy nyílt nap keretében van lehetőség megismerkedni a munkakörrel, a leendő kollégákkal és a munkakörnyezettel. Cikkünkben feltártuk, hogy milyen feladatokat várnak ettől a munkakörtől és mennyi bért és juttatást adnak érte. Valamint azt is megnéztük, hogy a jegyellenőr és utaskoordinátor munkakörhöz képest hol helyezkedik el a bértabellában ez a pozíció. Mennyit keres a menetirányító diszpécser? Mint ahogy már fent írtuk a pozíció ellátásához először egy a BKK által megszervezett negyedéves betanító kurzuson kell részt venni, és csak a sikeres záróvizsga megszerzését követően lehet betölteni az állást. A munkaköri leírásban alapvetően négy feladatot említenek a tömegközlekedési járművek (autóbusz, villamos, trolibusz viszonylatok) forgalomba állítását,

a közlekedésük közvetlen felügyeletét és a kapcsolattartást a járművezetőkkel,

a menetrendtől eltérő közlekedés esetén a meghatározott forgalmi rend változása,

a forgalom lebonyolításához kapcsolódó utastájékoztatási feladatok megszervezése és végrehajtása

és a szükséges adminisztrációs feladatok ellátása, a hatályos jogszabályok, utasítások és rendelkezések szerinti munkavégzés. Tehát a jegyellenőr és az utaskoordinátorral ellentétében a menetirányító diszpécser dolga nem az utasok tájékoztatása és segítése, ő a járművezetők és az egyéb belső forgalmi változások gördülékeny lebonyolításáért felel. A fizetést tekintve, már a negyedéves kurzus során bruttó 551 000 Ft-os alapbért adnak, tehát 366 414 forintot nettó és ezen felül éves szinten 420 000 Ft cafeteriával és Budapest-bérlettel egészítik ki az illetményt. A hirdetésben azt is hangsúlyozzák, hogy a képzés követően bér növekedésnek indul és természetesen a műszakpótlékot is adnak. Az elvárások között szerepel a minimum érettségivel rendelkezés, jól tájékozódás Budapesten, a jó problémamegoldó képesség, valamint a stressztűrés és a flexibilis munkaidőhöz való alkalmazkodás. Az angol nyelvtudás szintén előnyt jelent, de nem elvárás. Jegyellenőr, utaskoordinátor és menetirányító diszpécser Ősszel megírtuk, hogy mennyit keres egy kezdő jegyellenőr és utaskoordinátor, most pedig arra voltunk kíváncsiak, hogy ahhoz képest mennyivel növeltek a kezdőbéren és, hogy hol helyezkednek el ezek a bérek a menetirányító diszpécser illetményhez képest. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) A feladatkörökből és kiírásokból kiolvasható, hogy a menetirányító diszpécser egy sokkal inkább már irodai, adminisztratív munkának betudható pozíció, és mivel magának a forgalom és közlekedési eszközök szervezésében kell kell részt venni egy szinttel feljebb helyezkedik el a jegyellenőr és utaskoordinátor pozíciókhoz képest. A következő táblázatban kigyűjtöttük a tavaly október kezdőbéreket a jegyellenőr és utaskoordinátor állások esetén, ezt összevetettük a mostani hirdetéssel és hozzávettük ezt azt új áprilistól induló munkakört is. A fenti táblázat alapján látszik, hogy alapvetően október óta a jegykezelő pozíciókban közel 13%-os bruttó kezdőbér emelést történt. Így a kezdő jegyellenőrök már nettó 289 275 forintot, míg az utaskoordinátor 282 625 forintot kap kézhez havonta. A bérek terén abszolút érzékelhető a menetirányító diszpécser magasabb pozícióban való elhelyezkedése, de fontos látni, hogy alapevteően ez a munkakör valóban több adminisztratív háttértudást és jobb problémamegoldó képességet igényel. Címlapkép forrása: Branstetterr Sándor/ MTIMTVAA

NEKED AJÁNLJUK