Újabb felmondási hullám a magyar munkahelyeken? Rengetegen a semmibe ugranának

Több, mint egy évnyi távmunka után sokan gondolkodnak a munkahelyváltáson a jobb fizetés, és a dinamikusabb munkaidő reményében. Azonban lehet, hogy nem kell új munkahely után néznünk, ha kihívásokra vágyunk!

A Bankrate felmérése alapján az amerikaiak mintegy 55 százaléka új pozícióban szeretne dolgozni a következő évben. A nagy felmondások idejére az is rátesz egy lapáttal, hogy sok a betöltetlen pozíció. Rengeteg elvárásunk van egy új munkahellyel szemben, a szakmai fejlődésen át a dinamikus munkavégzésig.

Mielőtt azonban felmondanánk, és új lehetőségek után néznénk, fontos átgondolni, hogy miért mondunk fel, és mit várunk egy munkától. A CNBC-nek Roger Ma, pénzügyi tanácsadó beszélt arról, hogy nem mindig a felmondás a legjobb megoldás.

Valami elől, vagy valami után futsz? Ha azért mondanál fel, mert nem szereted a jelenlegi pozíciód, először tisztázd magadban, hogy mit vársz egy új munkahelytől, mi hiányzik a jelenlegi pozíciódban?

Gyakran előfordulhat, hogy akár egy kisebb változtatás a jelenlegi pozíciónkban már meghozhatja a kívánt változást. Ha van lehetőségünk rá, vegyünk részt más projektekben is munkahelyünkön, próbáljunk tapasztalatot szerezni vállalaton belül, akár önkéntesen is. Így nem csak kísérletezhetünk, de azt is láthatjuk majd, hogy milyen feladatkörök tetszenek. Ezen túl pedig a csapat is profitálhat ebből, hiszen akár hiányzó réseket is betölthetünk. Lehet, hogy a számunkra ideális pozíció elérhető a jelenlegi munkahelyünkön is.

Sokan úgy gondolják, hogy vagy vállalkozást indítanak, vagy teljes munkaidőben dolgoznak, holott a kettő nem zárja ki egymást. Ha saját vállalkozásban kezdenénk, ott is fontos, hogy tiszta legyen számunkra az, hogy mit szeretnénk ezzel elérni.

-mondta Ma.

Persze, előfordulhat, hogy valóban eljött az ideje annak, hogy munkahelyet váltsunk, azonban tartsuk szem előtt, hogy nincs olyan pozíció, ahol mindent megkaphatunk egyszerre.

A munkahelyváltás egyik fő oka az, ha nincs lehetőség a fejlődésre, valamint ha rossz az egyensúly a munka és magánélet között. Az, hogy mit keresünk, változik, hiszen a karrierünkben is vannak időszakok, amikor más-más igényeink vannak, ebből kifolyólag 30, majd 40 évesen más prioritásokkal rendelkezünk, mint 20 évesen.

A jelenlegi munkaerőpiacon csábító, hogy úgy lépjünk ki a munkahelyünkről, hogy még nincs új állásunk. Mint Ma elmondta:

Óvatosan a váltással, ne lépjünk ki úgy, hogy nem kalkuláltuk ki, hogy meddig lehetünk fizetés nélkül. Mindenki tudja, hogy könyebb úgy munkát keresni, ha egyébként dolgozunk, mivel így a fizetésigényünknél is nagyobb terünk van alkudni.

Mielőtt felmondanánk, úgy, hogy még nem tudjuk a következő lépésünket, számoljuk ki, hogy mennyi félretett pénzünk van, és milyen havi kiadásokat kell fedeznünk, meddig tudjuk a jelenlegi életvitelünket folytatni munka nélkül.

Felmondási láz Magyarországon

Hazánkban is sok magyar dolgozónak nyílt ki a szeme a járvány alatt, egyre többen hagyják el jelenlegi munkahelyüket. A legfőbb ok a kihívások, fejlődés hiánya, főleg most, hogy a járvány alatt sokan fedezték fel azt, hogy mi mindenre képesek. A Pénzcentrumnak korábban Malchiner Péter, ismert coach beszélt arról, hogy mit fedeztek fel magukban a munkavállalók az elmúlt időszakban.

Egy átlagember nagyjából 10-15 százaléknyit használ ki abból a potenciálból, ami benne van. Újabb 15 százalék, aminek az előhívásával folyamatosan próbálkozunk, ám még mindig ott van 70 százaléknyi lehetőség, ami ezen a skálán mérve gyakorlatilag a végtelenséggel egyenlő. Végtelen lehetőségek rejtőznek bennünk, de nem merjük, nem tudjuk kihasználni, ha nem hozzuk helyzetbe magunkat. Valami kis gellert kell, hogy kapjon az a rutin, amiben élünk, hogy elkezdjünk másképp működni, másképp gondolkodni.