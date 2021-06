Ez tényleg jó hír a magyar munkavállalóknak: felpöröghet a létszámbővítés a hazai cégeknél

A következő negyedévben a hazai munkáltatók 12 százaléka tervezi bővíteni jelenlegi munkaerőkeretét, miközben csökkentést csupán 4 százalékuk tervez. Ennél nagyobb optimizmusra utoljára 2019 első negyedévében volt példa – derül ki egy friss munkaerőpiaci előrejelzéséből.

A világ 43 országában, összesen 45 ezer munkáltató körében folytatta le negyedéves felmérését a ManpowerGroup, melynek keretében Magyarországon a munkáltatók 607 fős reprezentatív mintáját kérdezték meg harmadik negyedéves munkaerő-felvételi szándékaikról.

A Munkaerőpiaci Előrejelzés +8 százalékos nettó értéke 6 százalékponttal haladja meg az előző negyedévre vonatkozó +2 százalékos szintet, egy évvel korábban pedig az előrejelzés -6 százalékon állt.

A friss adataink azt mutatják, hogy a cégek már egyértelműen a covid utáni gazdasági kihívásokra, a várható konjunktúra igényeinek kielégítésére készülnek

– mondta Fehér Tamás, a ManpowerGroup ügyvezető igazgatója. "A védőoltások széles körű alkalmazása nyomán kevés esélye maradt egy jelentősebb fertőzési hullám kialakulásának, ami nagyban erősíti az optimista várakozásokat.”

A nyolc százalékos létszámbővítési mutató egy átlagos mérték, az egyes szektorok között jelentős különbség fedezhető fel. A legnagyobb felfutást (17%) az étterem-vendéglátás szektorban várják. Ez az a terület, amely az elmúlt egy-másfél év során a legnagyobb visszaesést szenvedte el, így most a korrekció mértéke is számottevő lesz. Mind a nagy- és kiskereskedelemben, mind pedig a pénzügyi és üzleti szolgáltatások területén átlag feletti a munkáltatók várakozása (11%). A gyártás területén átlag körüli a tervezett növekedés, ugyanakkor az építőiparban mindössze 3 százaléknyi bővülést várnak az érintett szereplők. Ennek oka részben az, hogy ez a szektor már az elmúlt negyedévekben is igen aktív volt, így itt magas bázishoz képest fog enyhén tovább nőni az állomány.

Az ország régióit vizsgálva szintén jelentős eltérések tapasztalhatók, ugyanakkor az a ritka helyzet állt elő, hogy valamennyi régióban egységesen létszámnövekedést vetítenek előre a szakemberek.

A legszélesebb körű létszámbővülést a Közép-Magyarországi Régióban (18%) és Budapesten (11%) várják, de Észak-Magyarországon is 10 százalékos a növekedési kilátás. A leginkább visszafogott várakozásokat a Dél-Alföldön (3%) és Nyugat-Magyarországon (2%) mérték a felmérés készítői.

A létszámnövelés tervezett aránya a közepes, 50 fő feletti és a nagy, 250 fő feletti cégeknél a legnagyobb: 12, illetve 14 százalékos. Mindez azt is jelenti, hogy bizonyos térségekben a hirtelen megnövekvő munkaerőigény kisebb-nagyobb hiányokat is előidézhet szakmák széles körében. Az 50 fő alatti kis-, illetve a 10 fő alatti mikrovállalkozások ugyanakkor kevésbé bizakodóak, körükben az átlagos várakozás 6, illetve 3 százalékos mértékű.

A mostani felmérésben a szabad pozíciók betöltéséhez kapcsolódó nehézségekről is tett fel kérdéseket. A válaszadók 77 százaléka jelezte azt, hogy szembesül ilyen jellegű problémákkal, ami ebben az évtizedben a legmagasabb ilyen érték - igaz, csupán 25 százalék jelzett jelentős nehézségeket ezen a téren. Arra a kérdésre, hogy mely területekre a legnehezebb megtalálni a megfelelő munkaerőt, 28 százaléknyian a gyártás-termelést, 27 százaléknyian a működtetést-logisztikát, 13 százaléknyian az adminisztrációt-irodai támogatást, tíz százaléknyian pedig az IT-adatkezelést jelölték meg.

A koronavírus jelentős rugalmasságra kényszerítette a vállalatokat a munkavégzés módját illetően. A felmérésben részt vevő hazai cégek 82 százaléka ugyanakkor azt tervezi, hogy a következő 6-12 hónapban az alkalmazottak teljes munkaidőben visszatérnek a munkahelyükre. 8 százalék jelezte, hogy hetente 1 vagy 2 napot engedélyez home office munkavégzést, ennél gyakoribb irodán kívüli munkát csupán 10 százalékuk tart megvalósíthatónak.

Az előrejelzés világszerte optimizmust mutat, a 43 vizsgált országból csupán Hong Kongban várható az alkalmazotti létszám stagnálása, minden más piacon bővülésre számítanak. Nemzetközi összehasonlításban a magyarországi kilátások a középmezőnyben, a 43-as lista 25. helyén szerepelnek. Az élen az Egyesült Államok (+25%) Tajvan (24%) és Ausztrália (+17%) szerepel. A vizsgált körben szereplő uniós országok közül a leglátványosabb munkaerő-bővülés Görögországban, Írországban (15-15%) és Horvátországban (+14%) várható. A hazainál kisebb mértékű bővítésre számítanak ugyanakkor Spanyolországban (+4%), Csehországban (4%), Portugáliában (+5%), Finnországban (+6%), valamint Szlovákiában, Lengyelországban és Olaszországban (+7-7%) is.