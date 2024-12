Sose voltak még ennyire éhesek a hitelre a magyarok: mi a fenéért adósodnak el most ennyien?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A személyi hitelek piacán minden idők legerősebb eredményét hozta az október – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb adataiból. A szeptemberi 76,48 milliárd forinttal szemben októberben 80,6 milliárd forint került kihelyezésre, amely még az eddigi csúcstartó júliusi 80,09 milliárd forintos eredményt is megelőzte. Arról nem is beszélve, hogy az év egésze is nagyon szépen alakult – a 2024 első tíz hónapjában kihelyezett hitelösszeg 56,6%-kal múlja felül a tavalyi év azonos időszakában kihelyezett összeget.

Címlapkép: Getty Images

