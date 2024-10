Hihetetlen, mire vállalkoznak magyarok tömegei a forint mélypontján: ők matekozhatnak jól?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A forint tovább gyengült, hétfőn az euróval szemben már a 402-es szintet is átlépte – számol be róla a hvg.hu. A forint árfolyamának csökkenése közvetlen hatást gyakorolt a pénzváltók forgalmára, ahol megnövekedett a lakossági érdeklődés mind az euróvásárlás, mind az eladás iránt - árulta el a hvg.hu kérdéseire Kósa Zoltán, a Magyar Pénzváltók Országos Egyesületének (MPOE) elnöke. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

A magyar néplélek sokszor kifürkészhetetlen, gyakran akkor is devizát vásárol, amikor mélyponton van a forint árfolyama, tart ugyanis az árfolyam összeomlásától. Ennek fényében a szakértő szerint bár meglepő, de két jelentős csoport figyelhető meg a pénzváltók ügyfelei között. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az egyik csoport hosszabb távú kockázatokat lát a gazdasági helyzetben, így további forintgyengülésre számítva inkább devizát vásárol. A másik csoport viszont a rövidebb távú árfolyam-ingadozásokra alapozva inkább devizát ad el, arra számítva, hogy a forint átmenetileg visszaerősödhet a jelenlegi szintekről.

Kósa Zoltán szerint mindkét irányban, azaz az eladási és vásárlási oldalon is jelentősen nőtt a tranzakciók száma. Ez összességében akár 20-30 százalékos forgalomnövekedést is eredményezhet a hazai pénzváltóknál. EZ IS ÉRDEKELHET A szemünk előtt omlik össze a magyar gazdaság? Súlyos gondok jöhetnek a következő hónapokban 2021. év átlagos havi teljesítményéhez viszonyítva az ipari kibocsátás volumene 3,9 százalékkal marad el napjainkban - ezzel el is értük a 2021. évi mélypontot. A forint árfolyamára ható egyik legfontosabb külső tényező az amerikai munkaerőpiaci adatok vártnál jobb teljesítménye. Ez arra utal, hogy az Egyesült Államok gazdasági növekedése dinamikusabb lehet a korábban prognosztizáltnál, ami miatt a Federal Reserve valószínűleg lassabb ütemben csökkenti a kamatlábakat. Ennek hatására az amerikai kötvényhozamok emelkednek, csökkentve a magyar kamatelőnyt, ami további nyomást helyez a forintra.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK