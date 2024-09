Hova táncolnak a lakáshitel kamatok ősszel? (x)

Minimális csökkenés, kis emelkedés, majd újra csökkenés és kis emelkedés - itt tartunk ma a lakáshitel kamatokat tekintve, miközben szárnyal a hitelszerződések száma és összege is. Mi történik az ingatlan- és hitelpiacon? Hol lehet most a legolcsóbban lakáshitelt igényelni?

Mi a helyzet az ingatlanpiacon?

Az év elején elérhetővé vált új otthonteremtési támogatások lehetősége nagyban hozzájárult ahhoz, hogy megnőtt a magyarok ingatlanvásárlási kedve. A Duna House adatai szerint 2024 első hét hónapjában 46%-kal több ingatlant adtak el, mint 2023 ugyanezen időszakában.

A júniusi lassulás után a július kiemelkedő hónap volt: 11 538 ingatlan adásvétel történt, ami az év legjobb eredménye lett. Ez 23,7%-kal több, mint júniusban, és 88,9%-kal haladta meg a tavaly júliusi szintet.

Hogy áll a lakáshitelezés?

A lakossági hitelpiac is felpörgött, a második negyedévben összesen 731 milliárd forintnyi új hitelt vettünk fel, ami 76%-os növekedést jelent az előző évhez képest. A második negyedévben megkötött lakáshitel-szerződések száma a volumenhez képest visszafogottabb mértékben (57 százalékkal) emelkedett az előző év azonos időszakához képest. Vagyis a volumen jelentős növekedése a megemelkedett hitelösszegeknek tudható be: míg 2023 júniusában az átlagos ingatlanhitel összege 11,3 millió forint volt, 2024 júniusában már 18,4 millió forint.

A növekedést kétségkívül az idén debütáló CSOK Plusz magasabb összege is segítette, amely jelentős részt vállalt abban, hogy a lakáshitelpiac újra magára találjon az idei évben, és elérhetővé váljon az érdeklődő családok számára kedvező, támogatott kölcsön akár piaci kölcsön nélkül is a kiszemelt ingatlan megvásárlására.

2024 második negyedévében az új lakáshitelek 24%-a államilag támogatott kölcsön volt, ami magasabb, mint az egy évvel ezelőtti 20%-os arány.

Hol tartanak a kamatok és a költségek?

Az idei évben először csökkenést, majd a kamatplafon kivezetésével már némi emelkedést láthattunk. A helyzet mára sem stabilizálódott, egyik hónapban minimális csökkenést, aztán újra kisebb emelkedést láthatunk a lakáscélú jelzáloghitelek költéségénél.

Augusztusról szeptemberre is éppen csak minimális a változás, egyetlen bank, a Raiffeisen emelt a kamatokon, a pénzintézet a normál, 10 évig fix kamatozású piaci lakáshitelének kamatát 30 bázisponttal emelte, a normál kamat 6,94%-ról 7,24%-ra kúszott fel. Ugyanakkor az elérhető kedvezmények mértéke bővült a banknál. Sőt, több bank is új kedvezményeket, jóváírási akciókat vezetett be az ősz első hónapjával.

Melyik most a legkedvezőbb lakáshitel ajánlat?

Nézzük meg két példán keresztül a jelenlegi banki rangsort, első körben havi nettó 500, majd havi nettó 800 ezer forintos összjövedelemmel (az igénylők, például házaspár együttes jövedelme). A vizsgált hitel összege mindkét esetben 20 millió forint, melyet 20 évre veszünk fel, 10 évig fix kamattal.

ÁBRA

THM, vagyis teljes hiteldíj-mutató szerinti összehasonlításban 500 ezer és 800 ezer forintos jövedelemmel is az UniCredit kínálja jelenleg a kedvezőbb lakáscélú jelzáloghitelt. A bank mindkét jövedelemszintnél azonos paraméterekkel kínálja kedvező kölcsönét. A bankok sorrendje ugyanakkor eltérő az 500 és 800 ezer forintos jövedelmeknél. Míg 500 ezer forinttal kalkulálva a K&H ajánlata (Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel) hatodikként éppen nem fért fel a listára, addig 800 ezer forinttal előkelő második helyet szerzett.

A 4. és 5. helyre érkezett bankok között is felcserélődött a sorrend: 500 ezer forintos jövedelemmel az Erste Bank ingatlanhitele a 4. helyen végzett a THM szerinti sorrendben, 800 ezer forintnál a 6. helyen (és így a táblázatban nem látható helyen) szerepel.

Hova tartanak a hitelkamatok? Érdemes kamatcsökkenésre várni?

A hazai bankok Hitelezési felmérésre adott válaszai alapján 2024 második negyedévében a hitelintézetek lazítottak a lakáshitelek ár jellegű feltételein. A negyedév során tapasztalt keresletélénkülés után ugyanakkor nem várnak további fellendülést a bankok. 2024 második negyedévében a bankok 45 százaléka az önkéntes THM-plafonnak történő megfelelésből és 57 százalékuk a piaci verseny fokozódásából eredően csökkentette a lakáshitelek felárát és a kockázatosabb ügyleteken lévő prémium mértékét.

A következő időszakban a válaszadó intézmények 9 százaléka helyezett kilátásba további lazítást, ugyanakkor az árjellegű feltételekben jelzett enyhítéseket a bankok nagyjából felénél szigorítás követheti. Vagyis maradhat továbbra is a már jól ismert "tánc", és ez azt is jelenti a lakáshitel igénylés előtt állók számára, hogy továbbra sincs értelme a kamatok érdemi mérséklődésére várni. Főleg, hogy idén először a jegybanki alapkamat sem csökkent tovább.

Kíváncsi vagy, hogy számodra melyik a legkedvezőbb ajánlat? Tudd meg pár pillanat alatt!

(x)