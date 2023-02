Itt a fordulat a hazai hiteleknél is: tényleg megéri még kivárni a lakásvásárlással?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az elmúlt egy évben többször is találkozhattunk a hitelkamatok emelkedésével, ami magával hozta a kölcsönök drágulását is. A Bankmonitor most annak járt utána, hogy tényleg csak 2023 második felére várható-e a fordulat, vagy akár már hamarabb is bekövetkezhet-e a változás?

A tavalyi év egyértelműen a drágulásról szólt, ez alól pedig a lakáshitelek sem voltak kivételek. A bankok ugyanis a megváltozott piaci körülményekre, mint az infláció és a az emelkedő jegybanki kamat, úgy reagáltak, hogy folyamatosan emelték a hitelkamatokat. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Mindez azt eredményezte, hogy a hiteligénylés előtt állók az idő előrehaladtával egyre drágábban tudtak kölcsönhöz jutni: a Pénzcentrum lakáshitel kalkulátora is azt mutatja, hogy a banki ajánlatok költsége jelentősen megemelkedett. 2022. év elején ugyanis még egy lakáshitel átlag THM-je 5,60 százalék volt, addig ez mára már 9,41 százalékra emelkedett. Mikor lesz vége a hiteldrágulásnak? A lakáshitelek drágulása jelentős volt az elmúlt időszakban, azonban már láthatóak bíztató jelek. A banki ajánlatok hitelköltségének átlaga valóban emelkedett a tavalyi évben, azonban az év végére ez a drágulás kifulladni látszik. 2022 novembere óta érdemi változás ugyanis nem történt, sőt idén februárban, ha minimálisan is, de csökkent a lakáshitelek THM értéke. Vagyis valamelyest olcsóbban lehet jelenleg hitelhez jutni, mint az elmúlt pár hónapban. Bár ez a változás még korántsem tekinthető érdeminek, az viszont vitathatatlan, hogy a drágulás megállt. Ebben a helyzetben pedig a legfontosabb kérdés az, hogy a változás vajon csak átmeneti-e, vagy valóban fordulóponthoz érkeztünk? Miért lassult a jelzáloghitel drágulása? A hazai kamatkörnyezet alakulását jelentős mértékben befolyásolta az elmúlt időszakban az infláció, ami Magyarországon még januárban is emelkedett: áremelkedés mértéke 25,7 százalék volt. Ettől függetlenül már láthatóak biztató jelek és az elemzők várakozása alapján a fogyasztói árindex érdemi növekedésére nem lehet számítani az elkövetkezendő hónapokban. Azonban a hosszú tetőzés után az év második felében jelentősen mérséklődhet az áremelkedés üteme. A jegybanki alapkamat 2022 szeptembere óta 13 százalékos szinten van, miközben a jelenleg irányadónak tekintett 18 százalékos kamatszint is már október óta velünk van. Az MNB részéről pedig ősz óta nem történt a kamatemelésre irányuló lépés. Ráadásul a pénzpiaci és bankközi hozamok is érdemben mérséklődtek: a 10 éves futamidejű állampapírok referenciahozama az október közepi 10 százalék fölötti értékről 9 százalék alá mérséklődött. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Van esély arra, hogy helyreáll az új hitelek nyereségi szintje A hitelkamatok változásakor a bankok a saját nyereségük mértékét próbálják menedzselni, éppen ezért érdemes ennek alakulására is egy pillantást vetni. 2022 elején még 1 százalék felett volt a 10 éves kamatperiódusú kölcsönökön elérhető nyereség, azaz a THM értékének és a hozzá kapcsolódó forrásköltség különbsége. A forrásköltségek leírására ideális lehet a 10 éves BIRS mutató, azonban van egy időbeni eltolódás, körülbelül 2 hónap. A banki nyereség meghatározásakor a Bankmonitor szakértői ezt a két hónapos eltolódást vették figyelembe. A múltévben a pénzintézetek a kamatemelések mellett is fokozatosan feladták a marzsuk egy részét: nem tudták lényegében lekövetni a bankközi hozamok gyors emelkedését. A mélypont végül tavaly év végén következett be, amikoris a nyereség ilyen módon történő megközelítése veszteségbe fordult át. Ez azonban az októberi magas kiugrónak volt köszönhető a Bankmonitor Szerint. Összességében tehát a lakáshitelek drágulása tavaly év végén lelassult, februárban pedig már minimális csökkenés is tapasztalható volt. Sőt, a gazdasági folyamatok is átalakulóban vannak: a bankközi kamatok 1,5-2 százalékponttal csökkentek. Azaz az elkövetkezendő időszakban a kölcsönök további drágulására nem kell számítanunk.

Címlapkép: Getty Images

