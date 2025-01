Randalírozó vadállatok lepték el a somogyi kisváros: most tömegével vadásznak rájuk

Évek óta komoly gondot jelent a rókák jelenléte a Somogy megyei kisvárosban, Marcaliban. Közel az erdő, falusias a környezet, a rókák pedig éhesek. Mi mást csinálnának, hát kukáznak. A polgármester szerint a visszatérő problémát próbálták humánusabban kezelni, de a rókákat nehéz csapdázással megfogni. Egyetlen megoldás maradt: január 10. és február 28. között hivatásos vadászok végzik a rókák kilövését - írta a Sonline.hu.

Az elmúlt két-három évben visszatérő problémává vált a rókák megjelenése Marcaliban, a Boronkai városrészben. A helyiek és a mezőőri szolgálat is jelezte, hogy rendre rókák ólálkodnak a belterületen. Közel az erdő, falusias a környezet, a rókák pedig éhesek.

Az állatok élelemkeresés céljából látogatják meg azokat a városrészeket, amelyek mezőgazdasági területekkel határosak - magyarázta Bereczk Balázs polgármester. Mint a lapnak elmondta, előfordulnak őzek is, de a vaddisznó nem jellemzők ezen a területen. Az elmúlt időszakban főként a rókák jelenléte okozott problémát, nemcsak Boronkán, hanem korábban a Gombai városrészben is. Ilyenkor hivatásos vadászok bevonására van szükség, mivel csak ők jogosultak a kilövésre. Az engedélyeztetés folyamata szigorú, és a rendőrség engedélyét is meg kell szerezni.

Az önkormányzat ugyanakkor a humánusabb megoldásokat is szívesen alkalmazza. Például rókacsapdákat helyeztek ki a problémás területeken, de ezek nem mindig bizonyultak hatékonynak, mivel a rókák rendkívül óvatos és intelligens állatok.