Bemondta Nagy Márton: újabb kamatcsökkentés jöhet Magyarországon, jövőre komoly növekedés lehet

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint már az idei év végén pozitív növekedési számokra számíthatunk, jövőre pedig 3,4%-os GDP-növekedés várható. Jelenleg a 6,5%-os kamatláb és a 3% feletti reálkamat gazdasági növekedési szempontból indokolatlanul magasnak számít, szerinte ebben az ügyben lépni kell. Arról is beszélt, 2024-ben egy nem várt gazdasági esemény, a német gazdaság válsága is hatással volt hazánkra.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint már az idei év utolsó negyedévében pozitív növekedési számokra számíthatunk, a jövő évben pedig negyedévről negyedévre gyorsuló növekedés várható. Az NGM előrejelzése szerint 2024-ben a GDP-növekedés 0,7-0,8% lesz, míg 2025-ben elérheti a 3,4%-ot - mondta a HírTV-ben a tárcavezető.

Megjegyezte, hogy 2024-ben egy nem várt gazdasági esemény, a német gazdaság válsága is hatással volt hazánkra. Németország gazdasága komoly problémákkal küzd, a kormány instabil, és a gazdasági nehézségek politikai szakadásokhoz vezettek. Ezzel párhuzamosan azonban Magyarországon a belső konjunktúra fellendülőben van, és ez a tendencia folytatódhat, 2025-ben pedig a fogyasztás lehet a GDP legfőbb mozgatórugója.

A növekedés jövőbeli forrásaival kapcsolatban három kulcstényezőt említett: a jövedelmek, a lakhatás és a kkv-k támogatását. Hangsúlyozta "a gazdasági semlegesség" fontosságát, amely alapján Magyarország nyitott mind a nyugati, mind a keleti irány felé, „hídként” működve. Példaként említette, hogy a szegedi BYD-gyárban az átlagbérek magasabbak lesznek, mint a kecskeméti Mercedes-gyárban, ami versenyt indíthat a dolgozókért és magasabb bérekhez vezethet.

A 2025-re elkészülő beruházások, mint a debreceni CATL-gyár, a BMW-gyár és a szegedi BYD-gyár, jelentősen hozzájárulhatnak a gazdasági növekedéshez, akár 0,5 százalékponttal növelve a GDP-t, bár ennek hatása részben 2026-ra tolódhat. Nagy Márton ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ennél magasabb GDP-hez elengedhetetlen lenne a német gazdaság megerősödése.

A hároméves bérmegállapodás kapcsán a miniszter elmondta, hogy cél, hogy 2027-re a minimálbér elérje a rendszeres bruttó átlagbér 50%-át, ami évente 12%-os átlagos minimálbér-emelkedést jelentene. Ez reálértékben jelentős javulást hozhat. Reálisnak tartja, hogy 2028-ra a bruttó minimálbér elérje a 400 ezer forintot. Ugyanakkor kiemelte, hogy az átlagbérek növekedése erősen függ a GDP növekedésétől és a termelékenység alakulásától, mert a gazdasági teljesítménytől elszakadó béremelkedés megnehezítené a vállalkozások helyzetét.

A miniszter kitért az államadósság kezelésére is, hangsúlyozva, hogy a kormány célja az adósság nagyobb részének lakossági kézben tartása, mivel ez stabilitást jelent. A kamatok kapcsán reményét fejezte ki, hogy a jelenlegi 6,5%-os szintről csökkenés várható. Hozzátette, hogy a jelenlegi, 3% feletti reálkamat nem indokolt a gazdasági növekedés szempontjából.

Az árfolyam-stabilitás fontosságát hangsúlyozta, kijelentve, hogy a jelenlegi nagy volatilitás csökkenni fog, és a kormány is dolgozik a stabilitás megteremtésén. Politikailag és gazdaságilag is jelentős változást vár Donald Trump visszatérésétől az amerikai elnöki székbe, amely szerinte Magyarország számára előnyökkel járhat. Kifejtette: jövő márciusban jegybankelnökváltás várható, valamint a kormány egy csúcsminisztérium létrehozását is tervezi, amely a gazdaságpolitika koncentráltabb irányítását célozza meg. A miniszter szerint a csúcsminisztérium portfóliója a jelenlegi Nemzetgazdasági Minisztériumhoz képest is jelentősen bővülhet, így a vezetőnek kulcsfontosságú lesz, hogy megfelelő emberekkel vegye körül magát.

Az államadósság és a költségvetési hiány csökkentését továbbra is kiemelt célnak tartja, amelyet a 21 pontos növekedéstámogató akcióterv végrehajtásával kívánnak elérni. Hangsúlyozta, hogy a gazdasági növekedés és a költségvetési stabilitás közötti érzékeny egyensúly megtalálása és fenntartása elengedhetetlen.

A jegybank és a kormány kapcsolatáról szólva kiemelte, hogy az új jegybankelnök és a csúcsminiszter közötti együttműködés szoros és koordinált lesz, amely hozzájárulhat a gazdaságpolitika piaci elfogadtatásának javulásához. Trump visszatérésétől békésebb nemzetközi gazdasági környezetet, a fogyasztás és beruházások növekedését várja. Az Egyesült Államokkal való kapcsolatok javulása révén a vízumkérdés rendeződhet, újraindulhatnak a közvetlen járatok New York, Washington és Budapest között, valamint visszaállhat a kettős adóztatást elkerülő egyezmény.

Európa helyzetéről szólva úgy vélekedett, hogy a kontinens versenyképessége meggyengült, és nincs pénz a szükséges gazdasági fordulatra, azonban Trump várható nyomása elősegítheti az európai döntéshozók összefogását. Nagy Márton szerint Magyarországnak fontos politikai és gazdasági előnyt jelent, hogy Orbán Viktor személyes kapcsolatban áll a világ három legnagyobb hatalmának vezetőjével. Az interjú végén reményét fejezte ki, hogy az Egyesült Államok új befektetőkkel fedezi fel Magyarországot.

Címlapkép: Kovács Tamás, MTI/MTVA