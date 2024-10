Minden magyar kidobhatja a személyi igazolványát, jogsiját? Nagy változás jön, milliókat érint

Társadalmi egyeztetésre bocsátották a Digitális Állampolgárság Programról szóló törvénytervezetet, amely az állami ügyek "mobilra költöztetését" szabályozza.

A tervezet az indoklás szerint az állampolgárokat érintő és számukra elérhető szolgáltatásokkal kapcsolatos szabályokat, a digitális állampolgárság felhasználói profillal és a digitális állampolgárság keretalkalmazással, keretszolgáltatásokkal kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. A társadalmi egyeztetés során a véleményeket 2024. október 9-ig várja a kormány.

A DÁP legfontosabb eleme a DÁP mobilapp, amelybe folyamatosan érkeznek a funkciók, az új mobilról intézhető állami ügyek. Szeptember 1-jétől például már mobillal is lehet igazolni magunkat a rendőr előtt, nem kell magunknál tartani a személyi igazolványt. Minden személyes adat megtalálható az alkalmazásban, nem kell külön előkeresni például a TAJ-számot, vagy az igazolványok számait. Az új alkalmazással egyszerűbben és gyorsabban lehet belépni az állami felületekre (mint például a magyarorszag.hu, az eSZJA vagy az Egészségablak).

Szeptember 12-éig 138 ezren töltötték le a Digitális Állampolgár mobilalkalmazást, 48 ezren regisztráltak hozzá, 30 ezren pedig már használták is valamire. Ahogy arról korábban is írtunk, később további funkciókkal bővül majd az app, amelyet a piaci szolgáltatók is használni fognak: