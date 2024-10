Óriási lendületben a magyar tőzsde: szárnyal a BUX, hasítanak a legnépszerűbb részvények

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) vezető indexe, a BUX, szeptemberben új erőre kapva folytatta az előző hónapokban látott emelkedést: a mutató 73 896,18 ponton zárt, amely 1,4 százalékos növekedést jelent augusztushoz képest. Az azonnali részvénypiac forgalma 209,47 milliárd forintot tett ki, amely napi átlagban 9,97 milliárd forintnak felel meg. A legnépszerűbb részvényeknek ebben a hónapban az OTP Bank, a Richter Gedeon és a MOL bizonyultak, 117,4, 36,4 és 26,8 milliárd forint értékű forgalommal, míg a brókercégek közül a Concorde, a Wood & Company és az ERSTE emelkedett ki.

Szeptemberben a globális tőkepiacokat továbbra is vegyes hangulat jellemezte. Az amerikai piacokon az inflációval és a kamatemelési várakozásokkal kapcsolatos aggodalmak vezették a befektetők döntéseit, ami az S&P 500 és a Nasdaq indexek hullámzó teljesítményében is tükröződött. Az energiaárak emelkedése és a geopolitikai feszültségek is hozzájárultak a volatilitáshoz. Európában a vezető indexek mérsékelt növekedést mutattak, azonban a német gazdasági lassulás és az energiafüggőség továbbra is kihívást jelentett. Kínában a gazdasági növekedés továbbra is lassú maradt, azonban a piacok stabilizáció jeleit mutatták, főként a kormányzati gazdaságélénkítő intézkedések hatására.

A hazai tőkepiacon ezzel szemben ismét elindult a növekedés, a BUX index szeptemberben 73 896,18 ponton zárt, amely 1,4 százalékkal haladta meg az előző havi záróértéket. A hónap során a napi rekordérték is ismét megdőlt, szeptember 26. napján 74 905,79 ponton zárt az index. A BÉT év elején indított, új részvénymutatói szintén pozitív hónapot zárhattak: a CETOP NTR 1 558,69 ponton, míg az XTEND index 1 521,37 ponton zárt.

Szeptemberben is az OTP Bank részvényeivel zajlott a legnagyobb volumenű kereskedés, 117,4 milliárd forint értékben. A bankpapírt a Richter Gedeon követte, 36,4 milliárd forinttal, illetve harmadik helyen a MOL végzett 26,8 milliárd forinttal. A kis- és közepes kapitalizációval rendelkező vállalatok közül a VERTIKAL kiemelkedően teljesített, különösen erős hónapot zárva, 23 százalékos növekedéssel.

Az azonnali részvénypiac forgalma összességében 209,47 milliárd forintot tett ki szeptemberben, amely a napi átlagot tekintve 9,97 milliárd forintot jelent.

A szeptember a kereskedési aktivitáson túlmutatóan is izgalmas eseményeket hozott a Budapesti Értéktőzsdén. A 4iG szimbolikus kereskedésindító csengetéssel ünnepelte 20 éves jubileumát a tőzsdén. A hónapban a BÉT Mentor program képzési napja egy ELITE workshop keretében bővült ki, ugyanis a BÉT 2024-ben megújítja partnerségét az Euronext tőzsdecsoporthoz tartozó ELITE programmal, amely a növekedésorientált vállalatokat támogatja sokrétű szolgáltatásokkal. Továbbá, a BÉT és a Raiffeisen Bank stratégiai együttműködési megállapodást kötött a középvállalatok versenyképességének és növekedési lehetőségeinek támogatására.

A befektetési szolgáltatók között szeptemberben a Concorde zárt az élen 122,5 milliárd forinttal, akit a Wood & Company és az ERSTE követett, 106,2 és 69,2 milliárd forinttal.