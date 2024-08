Mélyponton a lakásépítések száma Magyarországon: ezt megérezhetik az otthonra vágyók

Nem sikerült jól a második negyedév az építőiparban, az elindított kivitelezések értéke csak kevéssel haladta meg a 400 milliárd forintot, ami még folyó áron is 2016 óta a legalacsonyabb összeget jelentette a negyedéves Aktivitás-Kezdéseket nézve – derül ki az EBI Építésaktivitási Jelentésből.

A friss EBI Építésaktivitási Jelentés (2024 Q2) szerint nem sikerült jól a második negyedév az építőiparban. Összességében azonban az első negyedév kiugró értékének köszönhetőn az első félévi számok nem mutattak drámai visszaesést a 2023-as első féléveshez képest, a csökkenés 11 százalékos volt, ugyanakkor 2021-hez képest az elmaradás már 18 százalékot tett ki, 2022 kiemelkedően jó első félévéhez képest pedig már 45 százalékra ugrott a különbség.

Változatlan árakon nézve az Aktivitás-Kezdés az elmúlt 9 év negatív rekordjának számított.

Az építőipari aktivitás: a megkezdett kivitelezési munkák értékének alakulása és megoszlása építési részpiacok szerint

Kevesebb kivitelezés indult a magasépítéseknél

Az első, magasabb Aktivitás-Kezdést produkáló negyedévet visszaesés követte a második negyedévben a magasépítések esetében is. A megkezdett kivitelezések értéke nem érte el a 360 milliárd forintot, ami 2020 óta a legalacsonyabb negyedéves számot jelentette. Összességében így az első félévet nézve is gyengébb Aktivitás-Kezdés jellemezte a szektort, a 2023-as első félévvel összehasonlítva 11,8 százalékkal csökkent a megkezdett kivitelezések értéke, míg 2022 és 2021 azonos időszakához képest közel 30, illetve 21,5 százalékos volt az elmaradás mértéke folyóáron. Változatlan árakon nézve pedig az idei első félévnél csak 2014 azonos időszaka volt gyengébb.

A visszaesés jelentős része a mérsékeltebb nem lakáscélú magasépítési projektindításokra volt visszavezethető, míg a társasházi lakásépítések esetében mért csökkenés sokkal kisebb mértékű volt, nagyjából az első negyedév szintjén alakult a megkezdett építkezések értéke. A nem lakáscélú magasépítések esetében az Aktivitás-Kezdés valamivel magasabb, mint 260 milliárd forint volt az idén április és június között, ami az első negyedévhez képest közel 43 százalékos csökkenést jelentett, de jelentősen elmaradt az előző 3 év azonos időszakában mérttől is. A 2021 és 2023 közötti időszak egyes negyedéveit nézve az idei második negyedév a második legalacsonyabbnak számított folyóáron, változatlan árakon pedig 2013 óta a legkisebb összeget jelentette. A gyengébb második negyedévnek köszönhetően az első féléves Aktivitás-Kezdés is elmaradt az előző 3 év azonos időszakában mérttől folyóárakon, míg változatlan árakon 2014 azonos időszaki volt csak alacsonyabb.

Az idei év második három hónapjában indult legnagyobb magasépítési projektek közé tartozott az MBH Székházának kivitelezése, a BYD elektromosautó-gyárának I. üteme Szegeden, valamint a Huayou Cobalt-Bamo katódgyára Ácson. Szintén elkezdődött a Moxy Budapest Downtown Hotel építése Budapesten, illetve több társasház kivitelezése is elindult.

Minimális szinten a mélyépítési projektindítások

A kiugró első negyedéves számokat követően jelentős csökkenés következett be a mélyépítések Aktivitás-Kezdésében is április és június között. A második negyedév minimális projektindítást hozott, még a 70 milliárd forintot sem érte el a megkezdett kivitelezések értéke, ami így 2016 óta a legalacsonyabb negyedéves összeget jelentette. Az első félévet az elmúlt évekkel összehasonlítva ugyanakkor már nem mondható kiugróan rossznak 2024, az Aktivitás-Kezdés értéke 10,5, illetve 9 százalékkal maradt el a 2023-as és 2021-es azonos időszakitól, a 2020-ast pedig meg is haladta, egyedül a kiemelkedőnek számító 2022 januárja és júniusa közötti számokhoz képest volt mérhető jelentős zuhanás. A mélyépítéseken belül az első félévben az út- és vasútépítések az Aktivitás-Kezdés nagyjából 45 százalékát tették ki, összegük nem érte el a 200 milliárd forintot.

A mélyépítési Aktivitás-Kezdés nagyon alacsony második negyedéves szintjéről elég sokat elmond, hogy az április és június közötti időszakban a legnagyobb, elindult 10 építőipari beruházás közé mélyépítési projekt nem tudott bekerülni.

Budapesten indult el a legtöbb kivitelezés

Az elmúlt 4 negyedévet vizsgálva ismét Budapesten indultak el építkezések a legnagyobb arányban, az országos Aktivitás-Kezdésből részesedése meghaladta a 40 százalékot is. A második legnagyobb aránnyal az Észak-Alföld rendelkezett, a megszerzett 13 százaléka azonban jelentős csökkenést jelentett az előző negyedévek 20-30 százalékos számaihoz képest. Az Észak-Alföldet Pest megye követte, 12 százalékos részesedésével, a legkisebb arányban pedig a Dél-Dunántúlon indultak beruházások, mindössze a megkezdett kivitelezések 5 százaléka kapcsolódott ide az elmúlt 4 negyedévben.

A megkezdett kivitelezési munkák összértékének területi megoszlása Magyarország egyes régiói között

Hozták az első negyedéves számokat a társasházi lakásépítések

Szinte alig változott a 3 hónap alatt elindított társasházi lakásépítések összege a második negyedévre az első negyedévet követően, összesen valamivel több, mint 90 milliárd forint értékben kezdődtek meg kivitelezések. Az első félévben így összesen kevesebb, mint 200 milliárd forintot tett ki a társasházi Aktivitás-Kezdés, ami nagyjából a 2021-es azonos időszaki szintnek felelt meg, így 13 százalékkal volt magasabb a 2023-as azonos időszakinál, ugyanakkor 15 százalékkal elmaradt a 2022 január és június között mérttől. Változatlan árakon nézve bár a 2023-as év azonos időszakit meghaladta a társasházi Aktivitás-Kezdés 2024 első felében, a korábbi évek január-júniusi időszaka között mérttől elmaradt, 2015 első félévében volt csak ennél alacsonyabb. Hozzá kel azonban tenni, hogy az építőipar más szegmenseihez képest a társasházi lakásépítés sokkal jobban teljesített a második negyedévben, amit jól mutat, hogy a 10 legnagyobb, kivitelezési fázisba lépett projekt közé több lakásépítési beruházás is bekerült, akár alig több, mint 100 lakásával.

A befejezett társasházi lakásépítések összege bár csökkent a második negyedévre az elsőhöz képest, továbbra is magasszinten maradt, így 2024 első félévében meghaladta a 200 milliárd forintot, ami az elmúlt évek legerősebb első hat hónapját jelentette. Az Aktivitás-Befejezés 2024 első felében közel 42 százalékkal volt magasabb, mint 2023 azonos időszakában. és még az eddigi rekordnak számító 2020-as év első félévi eredményét is túlszárnyalta több, mint 22 százalékkal. Az Aktivitás-Befejezés pedig a továbbiakban is magas maradhat, az idei év az előzetesen várt átadási dátumok alapján rekord lehet.

A társasházi lakásépítések az elmúlt 4 negyedév adatai alapján továbbra is a legnagyobb arányban Budapesten indultak el, a főváros részesedése ráadásul növekedett is az előző negyedévhez képest, az Aktivitás-Kezdés kétharmada ide kapcsolódott. Kelet-Magyarország részesedése a megkezdett társasházi kivitelezésekből 15,5 százalékos volt, míg Nyugat-Magyarországon a társasházi építkezések 16,6 százaléka indult el.

Dél-Alföld

Összességében az idei első félévben a Dél-Alföldön is látszott némi bővülés az építőiparban, mégha itt is csökkenést hozott a második negyedév az első után. Az Aktivitás-Kezdés január és június között 126 milliárd forint volt.

Az Aktivitás-Kezdés jelentős részét a magasépítési projektek tették ki a régióban, a megkezdett kivitelezések értéke az első félévben 110 milliárd forint volt, ami a 2023-as első félévi szintet jelentette, és meghaladta a szektor által a második félévben produkáltat. De a régiós magasépítések esetében is igaz volt, hogy az első negyedév magasabb számai húzták felfelé a féléves értékeket, a második negyedév az elsőnél mérsékeltebb Aktivitás-Kezdést hozott, ugyanakkor a 2023 Q2-Q4 közötti időszakokat jellemzőt jelentősen meghaladta. A magasépítéseken belül a társasházi kivitelezések minimális szintet képviseltek a régióban, a korábbi évekhez hasonlóan, az első félévben az országos megkezdett társasházi beruházások mindössze 6 százaléka indult el itt.

A 2024-es első félévben a legnagyobb kivitelezési fázisba lépő nem lakáscélú magasépítések közé tartozott a régióban a Benepack alumínium csomagolóanyag-gyártó üzeme Makón, a Mercedes-Benz akkumulátor-végösszeszerelő üzeme Kecskeméten, valamint a korában az országos legnagyobb projektek között említett BYD elektromosautó-gyár I. üteme Szegeden. Ezen projektek az elmúlt években elkezdődött építkezéseket nézve is meglehetősen nagynak számítottak, a 2021-2024-es időszakot nézve második, harmadik, illetve ötödik helyen álltak értéküket nézve.

Elkezdett és befejezett építőipari projektek összértéke, és a teljesítmény, vagyis az adott időszakban építésre fordított összeg Dél-Alföldön, folyóáron, legutóbbi 4 negyedév adatai összesen

Mélyépítési projekt alig indult a Dél-Alföldön az idei évben, az Aktivitás-Kezdés az első félévben kevesebb, mint 16 milliárd forint volt, ami az elmúlt évek egyik legalacsonyabb 6 havi eredményét jelentette. A régióban mélyépítések 2021 végén és 2022 elején értek el nagyon kiemelkedő összeget, amikor elindult a Békéscsaba – Lőkösháza országos közforgalmú vasútvonal, és a Budapest-Belgrád vasúti korridor Soroksár - Kelebia szakaszának építése, valamint az M44 gyorsforgalmi út Kecskemét-Szentkirály közötti szakaszának kivitelezése, melyek összértéke több száz milliárd forintot tett ki, és kivitelezésük jelenleg is tart.