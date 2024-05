Energiaügyi Minisztérium: háromnegyedig töltve a hazai gáztárolók

Meghaladta a 75 százalékot a magyarországi földgáztárolók töltöttsége. A hazai arány a negyedik legmagasabb Európában, a felhasználáshoz mért mutatónk 48 százalék feletti, a harmadik legkedvezőbb a kontinensen - jelentette be csütörtöki Facebook-bejegyzésében az Energiaügyi Minisztérium (EM).

Az uniós feltöltési terv alapján Magyarországnak július elejére kellene elérnie a 65 százalékos szintet, ez az elvárás már jóval korábban, május elejére teljesült. A végleges célérték november elsejei határidővel az Európai Unió földfelszín alatti tárolóval rendelkező tagállamai számára egységesen 90 százalék - közölték. A jelenleg elérhető mintegy 5 milliárd köbméternyi készlet több mint kétszerese az elmúlt fűtési szezonban a háztartások által felhasznált mennyiségnek - tették hozzá.

A bejegyzésben kitértek arra is, hogy a betárolás már április első felének nyárias napjaiban megkezdődött. A meleg tavaszi időjárás miatt a múlt hónapban a tavalyi év azonos időszakához képest 42 százalékkal alacsonyabb volt a lakossági földgázfogyasztás. Magyarország a megelőző öt év átlagához képest egymást követő két esztendőben is ötödével csökkentette a gázfelhasználást. A megfelelő felkészülés és a tudatosabb fogyasztás is hozzájárult a hazai ellátásbiztonság zavartalan fenntartásához - jegyezte meg az EM.