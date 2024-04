Súlyos bejelentést tett Gulyás Gergely: ezzel most minden örökre megváltozik

Elindult a Kormányinfó. A kormány fontos döntéseket hozott az Alaptörvény módosításával, amely többek között tiltja az elnöknek, hogy kegyelmet adjon gyermekekkel szemben szexuális bűncselekményekben részt vevőknek. A kormány továbbá beavatkozik a benzinkereskedők által alkalmazott magas üzemanyagárakba is, ha azok nem igazodnak a régiós átlaghoz.

Megindul az eljárás a Spar ellen

A Spar-ral szembeni eljárás meg fog indulni, vélhetően jó hírnév megsértése miatt, és amikor megindul a per, arról tájékoztatni fogják a lakosságot.

Üzemanyag adócsökkentése?

Gulyás válaszában arra a kérdésre, hogy miért nem terveznek adócsökkentést az üzemanyagokon, rámutatott, hogy Magyarországon az üzemanyagokra kivetett adóterhek az EU-ban elég alacsonynak számítanak, és a kormány nem engedheti meg magának további adóbevételek elvesztését, különösen amikor az államháztartási hiány csökkentése a cél.

Alaptörvény-módosítás

A kormány az Alaptörvény-módosításával is foglalkozott, melynek értelmében az elnök nem adhat kegyelmet olyan személyeknek, akik bármilyen módon részt vettek gyermekekkel szemben elkövetett szexuális bűncselekményekben.

Két további fontos ügyet említett a kormány: az EU-ban egy rossz irányba tartó folyamatot lát, ahol az EU hitelközösséggé válik, és az "Európai Egyesült Államok" létrehozására törekednek. Ezért a kormány csak akkor támogat ilyen jellegű közös hitelfelvételt, ha a parlament kétharmada is ezt támogatja, ami szintén szerepel majd az Alaptörvény-módosításban.

Emellett a honvédelmi törvényt is módosítani fogják a csapatmozgásokkal kapcsolatban.

Benzinárstop

"A háborúk költségei érezhetőek is a benzinárakban is" - hangsúlyozta Gulyás Gergely, amikor a benzinárakról beszélt, bár a részleteket most nem részletezte, mivel azokat már Nagy Márton miniszter közölte tegnap. Gulyás kifejtette, hogy elvárják, hogy az üzemanyagárak a régiós átlaghoz igazodjanak. Ha a kereskedők nem tartják be ezt, akkor a kormánynak be kell avatkoznia.