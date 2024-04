Pislákol azért a fény az alagút végén: ez lehet majd az EU nagy gazdasági hanyatlásából

Hiába, hogy Németország folyamatos gazdasági gyengesége arra utal, hogy az Európai Unió hosszan tartó problémái valószínűleg nem fognak egyhamar véget érni, azért vannak pozitív jelek. Ilyen például, hogy gazdasági növekedés terén az olyan hagyományosan rosszul teljesítő tagországok, mint Olaszország és Franciaország, a fellendülés jeleit mutatják, illetve a közép- és kelet-európai tagállamok is jól teljesítenek, az EU gazdasági kilátásai még jobbra is fordulhatnak – írja a Portfolión megjelent véleménycikkében Kenneth Rogoff, a Harvard Egyetem közgazdászprofesszora.

Az európai adósságválságtól a Covid-járványon át az Ukrajna elleni orosz invázióig tartó 15 évnyi gazdasági felfordulás után úgy tűnik, hogy az európai gazdaság idén alulteljesít majd. Rogoff szerint viszont a látszat csalhat, elemzésében azt írja, bár a vezető német intézetek előrejelzése szerint az ország idén éppen el fogja kerülni a recessziót, gazdasági kilátásai továbbra is bizonytalanok.

Ezzel szemben Franciaország valamivel jobban áll. Tavaly a GDP 5,5%-át kitevő költségvetési hiánya és a globálisan emelkedő reálkamatok miatt azonban a francia kormányra nyomás nehezedik, hogy szigorítson. Olaszországban a termelékenységcsökkenés és a tartós adósságproblémák évei után a gazdaság ismét növekszik, és úgy tűnik, hogy pozitív pályára állt.

A közgazdász szerint a két jól teljesítő nagy mellett számos ok lehet a reménykedésére. Ilyen például, hogy a közép- és kelet-európai gazdaságok növekedési üteme már egy ideje felülmúlja Nyugat-Európáét. „Elmondható, hogy a nyugat-európai államokhoz hasonlóan a közép- és kelet-európai országok társadalmai is gyorsan öregszenek. A gyorsan növekvő Kelet-Európa azonban továbbra is felfelé húzza Európa növekedési rátáját. Miközben az amerikai elemzők gyakran természetesnek veszik ezen országok fejlődését, nem szabad alábecsülni az EU azon képességét, amellyel segíti az új tagállamokat a megörökölt intézményi problémák és a korrupció leküzdésében” - hangoztatta.

Rogoff arra is kitért, hogy az európai gazdasággal kapcsolatban reményre okot adó tényezőként az emelhető ki, hogy Oroszország ukrajnai győzelmének fenyegető veszélye katalizálhatja Európa fiskális integrációját – ami nem is olyan régen még elképzelhetetlennek tűnt.

Mindezek azt mutatják, hogy Európa még mindig képest lehet arra, hogy változtasson helyzetén

- fogalmazott.