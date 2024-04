Kész vége, ennyi volt? Minden dolgozónak el kell hagynia a MÁV székházát

Május 6-ig minden dolgozónak el kell hagynia a MÁV-Volán-csoport fővárosi központi irodaházát, amelyet az állami cég a Raiffeisen Ingatlan Alaptól bérel.

Március végén előzetes egyeztetés nélkül a MÁV Zrt. vezérigazgatója körlevélben közölte a MÁV-Volán csoport Könyves Kálmán körúti központi irodaházának mintegy 2100 dolgozójával, hogy május 6-ig mindenkinek el kell hagynia az épületet. A munkatársaknak nem árulták el, hogy hová fognak tovább költözni - írta meg a 24.hu, hozzátéve: a kiköltözésről a tulajdonosi joggyakorló Építési és Közlekedési Minisztérium döntött.

Az is kiderült, hogy az épületet a vasúttársaság a Raiffeisen Ingatlan Alaptól bérli. A vasúttársaság dolgozói márciusig azzal számoltak, hogy a székházat csak 2026-ban fogják elköltöztetni a BudaPart komplexumban jelenleg is épülő új irodaházba. A lap az információkat Meleg Jánostól, a Vasutas Szakszervezet (VSZ) elnökétől szerezte, aki beszámolt arról is, hog a lépés mögött a magyar kormány üzleti-diplomáciai jellegű konfliktusa is felsejlik, amelyeket az ausztriai érdekeltségű cégek ellen kezdeményezett.

A lap az ügyben megkereste a Raiffeisen Bank sajtóosztályát is, akik közölték: a Raiffeisen Bank Zrt. felé nem érkezett semmilyen olyan megkeresés, amely bármely állami vagy magánszereplő tulajdonszerzési szándékára vonatkozna. A Raiffeisen Bank továbbra is hosszú távon elkötelezett Magyarország mellett, semmilyen akadályoztatást nem tapasztaltunk.