Nagyon fontos hírt közölt a minisztérium: vége a kamatsapkának, újra jól fialhatnak a betétek

iekrül az intézedése közül a betéti kamatsapka, ami azt akadályozta meg, hogy az egyes intézményi befekktető irreálisan magas kamatot nyerjenek a magas irányadó kamat miatt.

Eltörli a kormány a betéti kamatsapkát, vagyis mostantól a Diszkont Kincstárjegy aukkciós átlaghozamánál magasabb kamatot is kaphatunk a betéti megtaarításokkra - ezt a Nemzetgazdasági Minisztérium közölte ma délelőtt.

Közleményükben azt írják, hogy egyes intézményi befektetők az infláció és a magas effektív jegybanki kamat miatt igazságtalanul nagy, kockázatmentes hozamokat és jövedelmeket realizáltak. A kormány azonban határozottan fellépett ezzel a káros folyamattal szemben. 2022. november 22-től egyes

intézményi befektetők, pénztárak, lakástakarékpénztárak, biztosítók, befektetési alapok és a legalább 20 millió forintot elhelyező lakossági ügyfelek, majd később a vállalkozások sem kaphattak a kereskedelmi bankoknál elhelyezett – látra szóló és legfeljebb egyéves futamidejű – betétjeik után a 3 hónapos Diszkont Kincstárjegy aukciós átlaghozamának mértékénél magasabb kamatot.

Az NGM arra is itért, hogy a betéti kamatsapka és annak kiterjesztése a vállalati szektorra azt a célt is szolgálta, hogy ösztönözze a beruházásokat, azaz a források ne ragadjanak be a számlákon, hanem a gazdaság körforgásába kerülve segítsék a fejlesztések megvalósítását és a gazdasági növekedést. Az intézkedések életbelépésekor a magas kamatkörnyezet akadályozta a hitelek felvételét, az infláció sikeres visszaszorításának köszönhetően ugyanakkor az irányadó jegybanki és bankközi kamat az azóta eltelt idő alatt közel 10 százalékponttal csökkent. A kedvező gazdasági változásoknak köszönhetően a szokásos piaci környezethez igazodó befektetési döntések újra teret nyerhetnek - zárják közleményüket.