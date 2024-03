Beért az OTP gyümölcse: megszólalt a felső vezetés, ezt már nemzetközi szinten is látni lehet

Bencsik László vezérigazgató-helyettes sajtótájékoztató keretében ismertette az OTP Csoport 2023. negyedik negyedévi eredményeit. A Pénzcentrum által is meglátogatott eseményen elhangzott, hogy a bankcsoport jó évet zárt 2023-ban - adózás utáni eredménye a 2,9-szerese a 2022. évinek.

"Nagyjából most értek be a gyümölcsei annak a folyamatnak, amely során az OTP egy nemzetközileg is meghatározó, regionális csoport lett" - kezdte előadását Bencsik László vezérigazgató-helyettes az OTP Csoport mai sajtótájékoztatóján. Az előadás során elhangzott, hogy a cégcsoport kifejezetten jó évet zárt tavaly - a csoport éves adózás utáni eredménye 990 milliárd forint volt. A jelentős javulás a magasabb nettó kamatmarzsnak és az alacsonyabb kockázati költségnek köszönhető.

A cégcsoport konszolidált adózás utáni eredménye 2022-ben 347 milliárd forint volt, ennek a mostani eredmény a 2,9-szerese. Ezzel kapcsolatban elhangzott, hogy két éve jelentős veszteséget okozott az eszkalálódó orosz-ukrán háború - ez egy jelentős, 94 milliárd forintos tételt jelentett. Ugyanakkor a konfliktus 2023-ban már lényegesen kisebb, 2,8 milliárd forintos veszteséget okozott a bankcsoportnak.

A régióban az elmúlt években megvalósult akvizíciók hatására mostanra a bankcsoport mérlegfőösszege meghaladta a 100 milliárd eurót. A külföldi profithozzájárulás fokozatosan emelkedett az utóbbi évek folyamán - 2016-ban ez az érték 38 százalék volt, ezzel szemben 2023-ban már elérte a 64 százalékot.

Az OTP Core profitja tavaly 313 milliárd forint volt a külföldi leányvállalatoktól kapott osztalékok nélkül. Amennyiben ezeket a tételeket is beleszámítjuk, úgy a profit 501 milliárd forint volt 2023-ban.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Visszaeső jelzáloghitel-igénylések

A magyarországi jelzáloghitel-igénylések 33 százalékkal estek vissza tavaly, ennek ellenére a jelzálog- és személyi hitel folyósításban elért, illetve a lakossági betéti piaci részesedés sokéves csúcsra ért. A jelzáloghitel-folyósítások 31 százalékkal csökkentek tavaly, ugyanakkor a jelzáloghitel szerződéses összegekben az OTP piaci részesedése 37,1 százalék volt 2023 utolsó negyedévében. A babaváró hitelprogramon belül ennél valamivel magasabb, 37,5 százalékos volt a részesedés 2023 negyedik negyedévében.

Címlapkép: MTVA/Bizományosi: Róka László