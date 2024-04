Egyre több magyar rendezi így a magánorvost, gyógyszereket: nagyon jól járhat, aki időben meglépi?

Új lehetőséggel bővítette szolgáltatásait az egyik hazai bank, hogy a pénztártagok minél gyorsabban tudják visszaigényelni az egészségükre fordított megtakarításukat egészségpénztári számlájukról. Az újonnan bevezetett számlasorrend módosítás funkció és a többi online fejlesztés folyamatosan azt a célt szolgálják, hogy a tagok a pénztári ügyeiket gyorsan, egyszerűen és biztonságosan intézhessék.

Az OTP Egészségpénztár új lehetőségével decemberi indulása óta közel 2 000 pénztártag összesen több mint 8 000 db számla sorrendjét módosította az ügyfélportálon. Ezáltal gyorsabban hozzájuthattak az általuk – például patikában, orvosnál, optikában, drogériában – kifizetett összegekhez. Ez különösen akkor jelent előnyt, ha a pénztártag a nagyobb összegű számlája helyére a sorrendcserével kisebb összegűt tud állítani, hiszen így előbb hozzájuthat egészségpénztári megtakarításához vagy annak egy részéhez. A beküldött számlák várhatóan 2-5 napon belül kerülnek kifizetésre, amennyiben elérhető a szükséges fedezet.

További újdonság, hogy 2023 szeptembere óta az OTP Egészségpénztári tagok élhetnek a kártyaösszekötés lehetőségével is, így nem kell külön feltölteniük pénztári egyenlegüket. Elegendő az egészségpénztári kártyájukkal fizetniük, amire automatikusan átkerül a szükséges összeg a bankszámlájukról a vásárlás pillanatában. Ha valahol az egészségkártyás fizetésre nincsen lehetőség, akkor a vásárlásról szóló számlát továbbra is a Pénztárnak kell beküldeniük, amit már szintén megtehetnek online gyorsan és egyszerűen.

Nem gond azonban, ha nincs elegendő egyenleg a pénztártagok egészségpénztári számláján, hiszen 5 éven belül bármikor lehetséges a kifizetés, miután a szükséges összeget befizették. Sőt, részletfizetést is beállíthatnak a beküldött számlákhoz, így akár több kisebb részletben is visszakaphatják a nagyobb számlájuk összegét. Ez a lehetőség megkönnyíti a kiadások kezelését és lehetővé teszi a rugalmasabb pénzügyi tervezést. Ha pedig családtagjaikat is bejelentik kedvezményezettként, és társkártyát rendelnek számukra, akkor az ő kiadásaikat is elszámolhatják, növelve ezzel az adó-visszatérítés mértékét, amely akár 150 000 forint is lehet évente.

Az OTP Egészségpénztár online felületeinek és mobil applikációjának használata folyamatosan növekvő tendenciát mutat. Az OTP Egészségpénztárba történő belépési formák közül a második legnépszerűbb ma már az online belépés, amely mindössze néhány percet vesz igénybe. Arra törekszünk, hogy valamennyi folyamatot kényelmesen, az online felületeinken intézhessenek tagjaink. A fejlesztési törekvéseinket igazolja, hogy tavaly 19%-kal nőtt az OTP Egészségpénztárba újonnan belépők száma és ezáltal ennyivel több tagunk vált jogosulttá a 20%-os, évi maximum 150 000 Ft-os adó-visszatérítésre

– mondta Budai József, az OTP Egészségpénztár ügyvezető igazgatója.