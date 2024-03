Adóbevallás 2024: több millió tervezetet készít a NAV, kérni sem kell

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) több millió ember személyijövedelemadó-bevallási tervezetét már évek óta külön kérés nélkül elkészíti; a folyamat automatikus, nem kell a kedvezményekre jogosító vagy a munkáltatói, kifizetői igazolásokat beküldeni, csak az öt éves elévülési idő végéig meg kell őrizni azokat - hívta fel a figyelmet az adóhatóság szerdán.

A NAV bevallási tervezete csak azokat az adatokat tartalmazza, amelyek rendelkezésére állnak a munkáltatók és kifizetők bevallásai, adatszolgáltatása révén. Ha a magánszemély jogosult valamelyik adókedvezményre (például 25 év alatti fiatalok kedvezménye, súlyos fogyatékosság kedvezménye, családi kedvezmény), de év közben nem kérte a munkáltatótól, kifizetőtől annak érvényesítését, akkor azzal kiegészítheti a tervezetet - részletezik a közleményben.

Kiemelték, a KAÜ-azonosítóval (ügyfélkapu, elektronikus személyi igazolvány, telefonos azonosítás, arcképes azonosítás) rendelkezők március 15-étől megnézhetik saját adóbevallási tervezetüket a NAV eSZJA-oldalán vagy ügyfélportálján.

Hangsúlyozzák, a tervezetet okvetlenül ki kell egészíteni az olyan jövedelmekkel, és azok adójával, amelyekről a tervezet nem tartalmaz adatot, ugyanakkor erről a magánszemély információval rendelkezik. Ilyen lehet például az ingatlanbérbeadás jövedelme, az ingó- és ingatlanértékesítés, vagy a tőzsdei ügyletek jövedelme.

A tervezetet legkésőbb május 21-ig lehet kiegészíteni, módosítani. Ha valamilyen jövedelem nem kerül be a bevallásba, akkor az adóellenőrzéskor nemcsak a be nem vallott jövedelem utáni kell az adót megfizetni, hanem az adóhiány miatt az adóbírságot és a késedelmi pótlékot is - tájékoztatott a NAV.

A KAÜ-azonosítók közül ügyfélkaput nyitni bármelyik kormányablakban lehet, előzetes időpontfoglalással pedig a NAV ügyfélszolgálatain is elérhető a szolgáltatás. Az arcképes azonosítás az elektronikus személyi igazolvánnyal online regisztráció után érhető el.

A KAÜ-azonosítóval nem rendelkezők március 18-áig többféle módon is kérhetik a tervezet postázását, adóazonosító jel és születési dátum megadásával.

SMS-ben a 06-30/344-4304-es telefonszámon a SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn formában, a NAV honlapjáról elérhető webűrlapon, levélben, a BEVTERVK formanyomtatványon, telefonon a 1819-es hívószámon, személyesen az ügyfélszolgálatokon. Aki telefonon vagy személyesen szeretne segítséget kérni a NAV-tól bevallása elkészítéséhez, annak ehhez szüksége lesz a munkáltatói, kifizetői és a kedvezményekről szóló igazolásaira - közölte az adóhatóság.