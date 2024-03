Fizessenek a gazdagok! Globális minimumadó jöhet: 2%-os jövedelemadót vezetnének be

A G20-államok pénzügyminiszterei egy globális adó bevezetését fontolgatják, amelynek célja a társadalmi igazságosság növelése és az államkasszák feltöltése lenne. Első lépésként közel háromezer dollármilliárdost céloznának be, ami jelentős változást hozna az adóelkerülés gyakorlatában.

A "Fizessenek a gazdagok!" követelés most már a G20-államok szintjére is eljutott, ahol a pénzügyminiszterek egy olyan globális adó bevezetését fontolgatják, amely nem csak a társadalmi igazságosságot erősítené, hanem az államkasszák hiányának pótlására is szolgálna.

Az első lépésben közel háromezer dollármilliárdost céloznának meg ezzel az intézkedéssel, ami jelentős változást hozna, tekintettel arra, hogy ez a csoport eddig gyakran kerülte el az adófizetést. Donald Trump, dollármilliárdos és az Egyesült Államok korábbi elnöke például büszkén hangoztatta választási kampányai során, hogy "16 éve nem fizetek adót". 2016-ban történt megválasztása után az adócsökkentés volt az első intézkedése, amelyből főként a szupergazdagok profitáltak.

A Sao Pauloban tartott találkozójukon a G20 pénzügyminiszterei ezen trend megfordítását tűzték ki célul. A baloldali irányultságú brazil kormány élénken támogatja ezt a kezdeményezést. Fernando Haddad pénzügyminiszter, mint a házigazdák képviselője, sürgette egy olyan globális adórendszer bevezetését, amely megakadályozná a szupergazdagok adóelkerülését. Bruno LeMaire francia pénzügyminiszter is csatlakozott hozzá.

Jelenleg a szupergazdagok relatíve kisebb adót fizetnek mint az átlagemberek. El szeretnénk kerülni az adóoptimalizálásnak ezt a módját

- nyilatkozta Bruno LeMaire a Reuters hírügynökség tudósítójának, amit a hvg.hu szemlézett.

LeMaire azt reméli, hogy az Európai Unió vezető szerepet vállalhatna ebben az ügyben. A Párizsban működő EU Tax Observatory kutatóintézet igazgatója is meghívást kapott a G20-ak találkozójára, ahol vázolt egy tavaly közzétett javaslatot, amely szerint 2%-os globális jövedelemadót kellene bevezetni erre a rétegre. A kutatóintézet szerint ez legalább 250 milliárd dollár bevételt generálna. Az első lépésben világszerte csaknem 3000 dollármilliárdost érintene ez az intézkedés.

Az EU Tax Observatory igazgatója elmondta: "13 ezer milliárd dollár értékben vannak jelenleg dollármilliárdosok". Hozzátette: "egyelőre még csak beszélgetünk arról, hogy miképp lehetne megadóztatni őket". Gabriel Zucman kiemelte, hogy bár a globális társasági adó ötlete már évtizedek óta létezik, Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter támogatása nélkül nehezen valósulhatott volna meg.

Nyilvánvalóan évekre lenne szükség ahhoz, hogy létrejöhessen egy globális adórendszer.

- fogalmazott Zucman, és hozzátette, hogy jelenleg a szupergazdagok által fizetett jövedelemadó arány 0-0.5% között mozog; céljuk ennek 2%-ra emelése

A G20 fórumot ideális helyszínnek tartják ennek megvitatására, mivel az Oxfam kimutatása szerint a szupergazdagok négyötöde ezekben az országokban él. Az Oxfam adóügyekkel foglalkozó vezetője szerint "történelmi eseményről van szó", ami kezdete lehet egy globális áttörésnek.