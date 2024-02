Fontos döntésre készül ma a Nemzeti Bank: rengeteg magyar sorsa függ tőle

Kamatdöntő ülést tart ma a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. Az elemzői várakozások megosztottak abban, hogy ezúttal a gyorsabb ütemű kamatcsökkenés mellett foglalnak-e állást a tanácstagok.

Az idei első, januári kamatdöntő ülésen a tanács 75 bázisponttal 10,00 százalékra csökkentette az alapkamatot, és a kamatfolyosó két szélét is ilyen mértékben csökkentette.

Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke a januári kamatdöntő ülést követő háttérbeszélgetésen elmondta, hogy két opcióról - 75 és 100 bázispontos csökkentésről - tárgyaltak, ahogy tavaly decemberben is. Hozzátette: nagy többsége volt a 75 bázispontos kamatcsökkentésnek, és azt is közölte, hogy a 75 és a 100 bázispontos lehetőség februárban is az asztalon lesz. Kulcskérdés az inflációs adatok értékelése, a kockázati megítélés változásai; minden hónap új döntési helyzetet jelent - jelezte.

