Nemsokára vége lehet a kamatcsökkentésnek Magyarországon: komoly lépésre szánhatja el magát az MNB

A Magyar Nemzeti Bank valószínűleg 100 bázispontra emeli a kamatcsökkentés ütemét, és kedden 9%-ra csökkenti az alapkamatot az elemzők szerint. A Morgan Stanley közgazdászai úgy látják: így a jegybanki alapkamat júniusban eléri a 6,25%-ot, amelyet az MNB tartani is fog az év hátralévő részében.

A Magyar Nemzeti Bank valószínűleg 100 bázispontra emeli a kamatcsökkentés ütemét, és kedden 9%-ra csökkenti az alapkamatot, miután a vártnál gyengébb növekedési és inflációs adatok érkeztek a legutóbbi ülés óta - derült ki a Reuters körképéből. A február 19-23-i elemzői várakozások medián előrejelzése 100 bázispontos ő csökkentést valószínűsít, bár 17 közgazdászból hét csak 75 bázispontos csökkentést vár a magyar jegybanktól.

A Morgan Stanley közgazdászai például továbbra is arra számítanak, hogy az MNB 100 bázisponttal 9%-ra csökkenti az irányadó kamatlábat, "de továbbra is jelentős kockázatot látunk abban is, hogy a jegybank az óvatosság oldalára áll, és fenntartja a 75 bázispontos ütemet."

Arra számítunk, hogy az alapkamat júniusban eléri a 6,25%-ot, amelyet véleményünk szerint az MNB tartani is fog az év hátralévő részében

- áll a Morgan Stanley előrejelzésében.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A lap azt írja: az MNB-re a kormány részéről erős nyomás nehezedik, hogy a gazdaság élénkítése érdekében gyorsabban csökkentse a kamatokat, a múlt hónapban a piaci kockázatok növekedése miatt tartózkodott a nagyobb csökkentéstől, és csak 75 bázisponttal mérsékelte az alapkamatot - a jegybank még január közepén azt az iránymutatást adta, hogy az infláció erőteljes csökkenése segíthet a kamatcsökkentés felgyorsításában.