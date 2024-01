Ekkor tápászkodhat fel a padlóról a magyar gazdaság: jó ideig nyomaszthat még minket a drágulás?

Helyreáll az ipar, valamint a szolgáltatásokhoz, kereskedelemhez és fogyasztáshoz kapcsolódó iparágak, ez pedig stabil, 3,5 százalékos bővülést eredményez a gazdaságban 2024-ben - így vélik az MBH elemzői. Kiderült az is, hogy az infláció tovább fog csökkenni, mert kedvező hatások látszanak a gazdaságban.

Többek között az ipar helyreállása, valamint a szolgáltatásokhoz és a kerskedelemhez kapcsolódó iparágak megerősödése fogja eredményezni, hogy a várakozások szehrint ebben az évben 3,5 százaléko lesz a gazdasági növekedés Magyarországon - hangzott el ma az MBH Bank negyedéves gazdasági értékelőjén. Elmondták azt is, hogy a várakozások szerint folytatódhat a dezinfláció, bár némely termékeknél nem fog megállni a drágulás, és így az áremelkedés ütemét is csökkenteni fogják.

Az MBH Bank elemzői szerint a hazai gazdaság korrigálta a tavalyi harmadik negyedévben a technikai recesszió miatt bekövetkezett folyamatokat.

Az ipar húzza a növekedést

Horváth András, az MBH Bank vezető elemzője úgy véli, hogy többek között az érkező uniós támogatások és a szolgáltatások, az ipar várható fellendülése is segíteni fogja a gazdaság megerősödését.

A beruházások fellendülése inkább jövőre lesz látványosabb, ebben az időszakban számos olyan fejlesztés valósul majd meg, ami ebben segít. Megkezdi a termelést a BMW, illetve a CATL első gyára is hazánkban, sőt, még a BYD próbaüzeme is elindulhat - ezek pedig már meg is alapozzák a 2025-ös gazdasági növekedéssel kapcsolatos várakozásokat

- emelte ki az elemző a legfontosabbakat.

Az elemzők arról is beszéltek, hogy az infláció a kedvező hatások következtében még tovább mérséklődhet, bár a decemberi, 5,5%-os adat őket is meglepte. Ennek oka a tartós fogyasztási cikkekben történt áremelkedés kifulladása, illetve az élelmiszerárak mérséklődése lesz, igaz, az alkohol- és dohányipari termékek áremelkedése folytatódni fog, így az infláció mérséklődését ez bizonyára lassítani fogja.

Hogy áll a munkanélküliség?

A legutóbbi adatok szerint a szeptember-novemberi időszakban a foglalkoztatottság továbbra is a csúcson áll. Az elsődleges munkaerőpiacon 34 ezer új munkahely jött létre, a közfoglalkoztatottak száma pedig 6 ezer fővel csökkent. Igaz ugyanakkor, hogy kis mértékben növekedett a munkanélküliek száma is, amit az eredményezett, hogy növekedett az inaktivitásból a munkaerőpiacra visszatérők száma.

Az elemzők hozzátették, hogy az alapkamat mértéke az eddigi ütemben fog folytatódni a várakozásik szerint. Az egynapos betéti gyorstender kamata immár összezárt a jegybanki alapkamattal, most mindkettő 10,75%-on áll.

Mi lesz a forinttal?

Az elemzők kitértek arra is, hogy nem várnak a forint árfolyamában ideén olyan szélsőséges kilengéseket, mint amelyeket a tavalyi évben többször is láthattunk. Az év végére ráadásul már tavaly is stabilizálódni tudott a forint euróval szembeni árfolyama: a 376-384 forint közötti, szűkebb sávban mozgott az árfolyam.

Balog-Béki Márta, az MBH Bank makrogazdasági elemzője szerint legfeljebb egy nagyon váratlan geopolitikai esemény kellene ahhoz, hogy idén is lássunk az árfolyamban a tavalyihoz hasonló extrém kilengést.

Várakozásunk jelenleg a 372,50-es árfolyamszint, mert a pozitív és a negatív irányú kockázatok is kiegyensúlyozottak. Kisebb esélyt látunk jelenleg arra, hogy a tavalyihoz hasonló szélsőséges kilengések ismét előforduljanak. Persze váratlan geopolitikai fejlemények hozhatnak kockázatot, de ebben az esetben nem a forint lenne a világon az egyetlen deviza, melynek ezzel a nehézséggel szembe kell néznie

- mondta az MBH elemzője.