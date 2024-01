Komoly bejelentésre készül Orbán Viktor: ekkor áll kamerák elé a miniszterelnök

A tervek szerint február 17-én lesz Orbán Viktor évértékelője. Ez lesz a 25. ilyen beszéd, vélhetően fontos bejelentések is elhangzanak.

A tervek szerint február 17-én lesz Orbán Viktor évértékelője a budapesti Várkert Bazárban - tudta meg az atv.hu. Ez lesz a miniszterelnök 25. évértékelő beszéde, vélhetően nagy bejelentésekkel. A portál emlékeztet, Orbán tavaly az évértékelőn jelentette be az ország-, és vármegyebérlet bevezetését, illetve azt is, hogy ameddig az infláció és a kamatok nem kezdenek el csökkenni az árstopok és a kamatstop is marad.

A kormányfő beszédét követően, február 21-től pedig a kormánypártok kihelyezett frakcióülést tartanak majd, ahol Orbán Viktor szintén felszólal majd, zárt ajtók mögött, kijelölve az idei célokat és irányokat.

