Ilyen még nem volt a Budapesti Értéktőzsdén: nagyot szólt a hét vége, repkedtek a milliárdok

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt heti záráshoz képest 952,74 ponttal, 1,5 százalékkal emelkedve 64 580,87 pontos történelmi csúcson zárt pénteken.

A részvénypiac összforgalma heti összevetésben 65,335 milliárd forintról 65,953 milliárd forintra nőtt, a vezető részvények a Mol kivételével erősödtek. A nemzetközi befektetői hangulat hét eleji romlása csak kisebb negatív korrekciót okozott a BUX indexben, ezt követően a 64 ezer pontos szintet is áttörte a jegyzés, és új történelmi rekordot állított be - írja heti összefoglalójában az Equilor Befektetési Zrt.

A BUX lendülete az előző heti emelkedést követően sem tört meg, a kereskedés hétfőn és kedden is jól alakult, noha a nemzetközi hangulat ekkor egyértelműen kedvezőtlenre fordult, és emiatt az európai tőzsdék többnyire gyengélkedtek. A BÉT annak köszönhette a jó teljesítményt, hogy a Magyar Telekom ismét kiugróan teljesített a többi vezető részvényhez képest. Szerdán már a magyar részvénypiacra is jobban hatott a nemzetközi befektetői hangulat, amely továbbra sem javult, így átmenetileg csökkent a BUX, de csütörtökön ismét emelkedéssel és magas forgalommal zárt a tőzsde. A hét utolsó napja ennél is jobban alakult, a részvényindex csúcsot döntött, a vezető részvények magas összforgalom mellett jelentős mértékben erősödtek

A héten a legnagyobb mértékben, 34 forinttal, 4,65 százalékkal a Magyar Telekom árfolyama emelkedett. Heti záró értéke 765 forint, összforgalma 5,53 milliárd forint volt.

A Richter részvényei 205 forinttal, 2,22 százalékkal érnek többet, mint egy hete, árfolyama pénteken 9435 forinton állt meg, összforgalma meghaladta a 8,73 milliárd forintot

Az OTP a héten 280 forinttal, 1,65 százalékkal 17 210 forintra erősödött több mint 39,3 milliárd forintos forgalom mellett.

A Mol árfolyama nem változott, ezt a hetet is 2838 forinton zárta, forgalma meghaladta az 5,4 milliárd forintot.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 94,67 ponttal, 1,72 százalékkal emelkedve 5601,71 pontra nőtt.