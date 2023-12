Karácsonyi tragédia: vendégekkel teli panzió gyulladt ki, többen meghaltak

Vendégekkel teli panzió gyulladt ki a dél-romániai Prahova megyében ma. Hatan bent égtek, a tüzet sikeresen elöltötték, de még két eltűntet keresnek a hatóságok.

Vendégekkel teli panzió gyulladt ki Dél-Romániában. A tragédiában hatan meghaltak, két eltűntet továbbra is keresnek – számolt be az MTI a news.ro beszámolója alapján. A tűz egy, Tohaniban lévő, kétszintes, fából készült épületben keletkezett, ahol gyorsan elterjedtek a lángok. Bár a földszinten lakók időben kimenekültek, de az emeleti vendégek egy részét továbbra is keresik.

A hírek szerint a panzióban 26-an tartózkodtak, akik közül 8 főt nyilvánítottak eltűntnek. Virgiliu Nanu, Prahova megye prefektusa korábban az Antena 3 hírtelevíziónak elmondta, hogy öt felnőttet és három gyereket keresnek a tűzoltók. Egy felnőtt és egy gyerek holttestét közben megtalálták, majd újabb négy szénné égett holttestet hoztak ki a romok közül a tűzoltók. Két eltűntet továbbra is keresnek.

A tűzben enyhe égési sérüléseket szenvedett egy 48 éves nő és egy 16 éves fiú. A lángokat végük egy többórás közdelem után sikerült megfékezni, de a tűzoltók a helyszínen maradtak, hogy további lehetséges áldozatok után kutassanak. A mentést tovább nehezítette, hogy a tűzben az épület teteje megsérült és beomlott

A Prahova megyei törvényszéki ügyészség gondatlanságból elkövetett emberölés és rongálás gyanújával indított bűnvádi eljárást, a helyszínen a bukaresti országos kriminológiai intézet szakemberei vizsgálódnak.