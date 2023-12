Orosz dróntalálat érte Romániát: Bukarest bekérette az orosz nagykövetet

Ismét román területen csapódott be egy orosz drón, az eset miatt Románia bekérette Oroszország ottani nagykövetét. A NATO hivatalosan közölte, nincs arra utaló jel, hogy „Oroszország szándékosan támadná a szövetségeseket”.

Románia egy területére becsapódott orosz drón miatt bekérette Oroszország ottani nagykövetét – írja a 444.hu. Úgy tudni, az iráni gyártmányú Shaheed drón Duna-parti ukrán kikötői létesítmények támadása közben hatolt be román területre, majd a kétszázezres Galați (Galac) város közelében lévő Grindu (Görönd) falutól nem messze csapódott be.

Az eset kapcsán a NATO hivatalosan közölte, nincs arra utaló jel, hogy „Oroszország szándékosan támadná a szövetségeseket”. Egyébként nem először fordult elő, hogy orosz fegyverek csapódtak be Romániában – az ukrán határ közelében szeptemberben és októberben is találtak drónroncsokat, ám a tisztviselők akkor is hangsúlyozták, hogy az oroszok nem szándékosan lőttek román területre.