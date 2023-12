Bemondta Orbán Viktor: erre fordítják a most feloldott, 10 milliárd euró uniós forrást

Várhatóan valóban a pedagógusok bérének emelésére megy majd az uniós forrás legalább egy része - erre lehet következtetni a friss miniszterelnöki interjúból.

A magyar gazdaság az EU-s források nélkül is vígan megvolt, mert annak ellenére is sikerült javítani a teljesítményen, hogy csak most oldják fel a források befagyasztását - erről beszélt ma reggel Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban.

A miniszterelnök azt mondta, hogy jövőre várhatóan 5-6 százalék lesz az éves infláció, a növekedés is az egyik legjobb az unióban, tehát ez is azt mutatja, hogy bár az EU-s pénteknek szerinte már rég meg kellett volna érkezniük, a magyar gazdaság volt annyira erős, hogy ennek a hiányát is elviselje. Szavai szerint ahogyhogy korábban meg is ígérték, valóban a pedagógusbérek fejlesztésére megy majd a források egy része.

Persze azért ha pénzt kapunk, az elől nem kell elugrani, mert hiszen ami jár, az jár. Abból majd eldönthetjük, hogy mekkora rész megy pedagógus-béremelésre, mennyi megy a kisvállalkozások fejlesztésére, és mennyi megy energetikai korszerűsítésre

- fogalmazott Orbán Viktor, amikor erről kérdezték.