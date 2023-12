Végül nem vétózott Magyarország: megkezdik az EU-csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával

Az Európai Tanács megkezdi a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával és Moldovával - jelentette be az X-en Charles Michel, az ET elnöke. A bejegyzésből az is kiderül, hogy Grúzia/Georgia tagjelölti státuszt kap, illetve Bosznia-Hercegovinával is megkezdődnek a tárgyalások, amint az eléri a tagsági kritériumok szükséges mértékét.

The European Council has decided to open accession negotiations with Ukraine & Moldova. #EUCO granted candidate status to Georgia. And the EU will open negotiations with Bosnia and Herzegovina once the necessary degree of compliance with the membership criteria is reached and…