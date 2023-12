Új részleteket árult el a reptérvásárlásról Nagy Márton: ezt tervezi a kormány Ferihegyen

A kormány három ponton kívánna áttörést elérni 2024-ben a gazdasági fellendülést illetően: el kell érni, hogy a lakosság újra merjen fogyasztani, helyre kell állítani a belföldre termelő vállalatok beruházási aktivitását és fel kell pörgetni a munkaerőpiacot – fejtette ki Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter az Economx-nak adott interjúban.

Dolgozni kell tovább, nem gondolom, hogy a pozíció a lényeg, alapvetően a munkát kell összefogni. A koordináló szerepkörnek a gazdasági miniszter kezében kell lennie, nem kerültem magasabb pozícióba, ez nem hatalmi, hanem szakmai, és szervezési kérdés – reagált az Economx-nak adott interjújában Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter arra a kérdésre, hogy mennyiben változott a munkája azután, hogy a gazdasági kabinet élére is kinevezte a miniszterelnök. Hozzátette, a hatalmi kérdések helyett a feladatra kell koncentrálni, hogy a gazdasági struktúra a legrugalmasabban alkalmazkodjon a kihívásokhoz. A megtisztelő feladatom pusztán annyi, hogy megkönnyítsem a miniszterelnöki döntéshozatalt. Tehát a kinevezésnek összességében ennyi az értelme.

A növekedés helyreállításában három kihívással szembesül a kormány. Egyrészt bizalmat kell építeni, hogy a reálbér-emelkedés jobban megmutatkozzon a fogyasztásban. A második nagy feladat, hogy a belföldre termelő vállalatok beruházásainak aktivitását helyre kell állítani. A harmadik pedig, hogy a munkaerőpiacon az aktivitási rátát növelni kell. Aktivizálni kell a munkaerő-tartalékokat, amelyek Magyarországon még elérhetőek, hogy ténylegesen azt lehessen mondani, a munkahelyek elsődlegesen a magyaroké. Tartalékok továbbra is vannak, dolgozik a kormány egy konkrét programon, amely az aktivitási rátát tovább emelheti

– mondta válaszként arra, hogy a gazdasági teljesítmény a harmadik negyedévben már 0,9 százalékkal nőtt az előző negyedévhez képest.

A tárcavezető ezután beszélt a gazdaság élénkítésére vonatkozó terveiről is. Eszerint az első és legfontosabb a bizalom kérdésköre, hiszen a lakosság óvatossága nagyon komplex kérdéskör. "Érinti a rezsivédelmet, a reálbért, a vállalati szférát, fontos ugyanis, hogy a munkahelyén a dolgozó azt lássa, a vállalat termel és fejleszt. Ha egy munkavállaló azt látja, hogy a cége fejleszt, akkor benne is oldódik az óvatosság" – mondta. Ezért fontos, hogy a lakosság bízzon abban, hogy ez a válság átmeneti volt, és fordulat következett be.

Emellett Nagy szerint helyre kell állítani azt az asszimetriát, ami a beruházások területén kialakult. Ez azt jelenti, hogy fenn kell tartani az exportálók beruházását, viszont a belföldi szektorét növelni kell. Így összességében a nemzetgazdaság egészére újra elérhető lesz a 25 százalék feletti beruházási ráta. Ehhez alacsonyabb hitelkamatok, alacsonyabb energiaköltségek és kiszámítható gazdaság szükséges.

A harmadik kérdés pedig az aktivitási ráta. "Napjainkban mindenki tud dolgozni, aki akar. A cél az, hogy többen akarjanak, és átlépjenek a munkaerőpiacra a passzív tartományból az aktívba. Ebben a lépésben a kormánynak segítenie kell, ehhez különböző kedvezményeket kell adnunk, javítani kell a munkakörülményeket" – fejtette ki.

Végül Nagy Márton beszélt az uniós forrásokról, és az állam reptérvásárlásáról is. Előbbivel kapcsolatban azonban gyakorlatilag semmi újat nem mondott, csupán megismételte: Magyarországnak járnak ezek a források, ezek nem adományok. A reptérvételről pedig elmondta, összességében jól halad a dolog, közelednek az álláspontok, pedig szerinte ez egy nagyon komplex folyamat. "Van egy tulajdonosi kör, amellyel meg kell egyezni az eladási árról, itt már nagyon közel vagyunk a megállapodáshoz, illetve van egy hitelezői kör, amellyel meg kell egyezni az adósság megújításról" – közölte, majd hozzátette: a komplexitását az adja a vásárlásnak, hogy míg a tulajdonosi kör 3, addig a hitelezői kör 13 szereplős. Valójában a hitelezői körrel való egyeztetés és megegyezés emészti fel a rengeteg energiát, időt, alapvetően a hitelezők bizalmát kell megnyerni. "Akár a katari Befektetési Hatóságot is bevonhatjuk a konzorciumba, így egy harmadik terminál építése is megvalósulhat" – jelentette ki.