Bevallotta Nagy Márton: a katariakat is bevonnák a Budapest Airport üzemeltetésébe

Már korábban is szó volt arról, hogy a Budapest Airport üzemeltetésébe a Katart. A tervek szerint egy francia céggel váltották volna ki őket, azonban a jelek szerint mégis kellenek az arabok.

Közel áll a véglegesítéshez a Budapest Airport megvásárlása, azonban a jelek szerint nem fog lezárulni idén. Ennek oka, hogy a vevőknek egyszerre 3 tulajdonossal és 10 hitelezővel is meg kell állapodnia – jelentette ki a Bloombergnek adott interjújában Nagy Márton, gazdaságfejlesztési miniszter, hozzátéve, hogy “ez egy nagyon nehéz tárgyalássorozat, amely során a kormány piaci alapú árat akar kiharcolni”.

A tervek szerint, ha összejön a vásárlás az állam építeni fog egy harmadik terminált is, illetve a kapacitásokat is bővítik majd mind az utasok, mind pedig a teherszállítás tekintetében – számolt be a HVG.