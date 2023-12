Hivatalos! Ennyivel emelkedhetnek januártól a családi ellátások

A minimálbér-emeléssel párhuzamosan januártól a családi ellátás összege is emelkedik, jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára.

Hornung Ágnes, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára jelentette be, hogy a minimálbér-emelésnek köszönhetően januártól a családi ellátás összege is emelkedni fog – számolt be a 24.hu.

A bejelentés szerint a gyermekgondozási díj (gyed) maximálisan folyósítható összege bruttó 373 520 forintra, a diplomás gyed alapképzésen részt vevő hallgatóknál 186 760 forintra, mesterképzésen részt vevők esetében pedig 228 200 forintra nő. A gyed maximális összege jelenleg 324 800 forint, alapszakra járók esetében 162 400, illetve mesterképzésen résztvevők számára 207 480 forint.

Változik a gyermekek otthongondozási díja (gyod) is, amely az önellátásra képtelen gyermekeket gondozó szülőknek jár. Ez az összeg bruttó 266 800 forintra nő, míg a 12 évnél fiatalabb beteg gyerekek gondozása miatti keresőképtelenség időtartamára járó táppénz 17 787 forintra emelkedik naponta.

Januártól a támogatásokat az érintettek automatikusan emelt összegben kapják majd meg.