Újabb gigafelhőkarcoló épülhet Budapesten: emellett a Mol-torony is eltörpülne

Mohamed Alabbar, egy dubaji üzletember a Mol-toronynál is magasabb felhőkarcolót építene a Hősök tere mögé.

Egy dubaji üzletember tárgyal a kormánnyal arról, hogy a Mol-toronynál is magasabb felhőkarcolót építsen a Rákosrendező vasútállomás közelébe – írja a Telex a VSquare értesülése alapján. A portál szerint a kormányzatnál Mohamed Alabbar jelentkezett be ezügyben, aki a világ legmagasabb és Dubaj leghíresebb épületét, a 828 méteres Burdzs Kalifát is építette.

A zuglói területre egy kisebb, 220-240 méteres felhőkarcoló van tervben, ez viszont még így is jóval magasabb lenne, mint a 143 méter magas Mol-torony, Budapest legmagasabb épülete.

Az üzletember cége, az az Emaar Properties nemcsak egy tornyot építene, egy „mini-Dubajt” álmodott meg a jelenleg a MÁV, vagyis a magyar állam tulajdonában lévő területre, irodablokkokkal, luxuslakásokkal. A Telex kereste az érintett kerületeket, valamint a Fővárosi Önkormányzatot, de sem a XIII. sem a XIV. kerület nem tud a tervekről, és Karácsony Gergely főpolgármester hivatalának sincs információja a beruházásról. A portál kereste a területet birtokló Magyar Nemzeti Vagyonkezelőt, a VSquare pedig a kormány és az Emaar képviselőinek is küldött kérdéseket, de ezekre a megkeresésekre nem érkezett válasz.