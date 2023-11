Lantos Csaba: nagy változás jön a hazai vízdíjaknál, zöld az út a szélerőművek előtt

Tizenhetedére csökkenhet a védőtávolság a szélerőművek esetében, aminek segítségével végre több eszköz telepítésére lesz lehetőség hazánkban.

Hamarosan megszülethet a megállapodás az Európai Unióval, aminek hála ismét épülhetnek szélerőművek Magyarországon. Lantos Csaba bejelentése szerint ugyanis 12 kilóméterról 700 méterre csökken a szélerőművek védőtávolsága.

Drasztikusan csökkenhet a jelenleg 12 kilométeres védőtávolság, de “nem akarunk szélkerékerdőt” – mondta el Lantos Csaba energiaügyi miniszter az InfoRádiónak.

Az energiaügyi miniszter kiemelte, hogy ez nem jelenti azt, hogy korlátlanul lehet majd szélkerekeket telepíteni: ezek a létesítmények ugyanis nem állhatnak lakott területen, Natura 2000-es vagy éppen világörökségi védelem alatt álló részeken.

Lantos Csaba arra is kitért a beszélgetésben, hogy nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy a Kárpát-medencében nincs annyi szél, mint például a tengereknél, de ennek ellenére is fontos megújuló áramforrásnak minősül, ugyanakkor más létékkel kell számolni, mint a napelemeknél. Itt ugyanis jelenleg 300 megawattos kapacitás van, ami 2030-ra érheti el az 1000 megawattot.

Az ország területének 11 százalékán értelmes a telepítés, de nem akarunk szélkerékerdőket. Az energiamix szempontjából viszont fontos lenne, mert a szél fújhat éjszaka meg felhős idő esetén is

- mondta el a miniszter, külön kiemelve, hogy a telepítésbe minden esetben bele kell majd egyezniük a helyi közösségeknek, önkormányzatoknak.

A szélerőművek mellett a vízerőműveknél is jelentős változásokról számolt be Lantos Csaba. A miniszter szerint ugyanis Magyarországon európai összehasonlításban is magas az ellátottság, hiszen vezetékes víz esetében 98, míg csatornánál 87 százalék, de az 1700 vízmű és a 870 szennyvíztelep működtetése sok pénzbe kerül.

A szolgáltatók között pedig hatalmas, akár 49-szeres is lehet a díjkülönbség.

A szolgáltatók közötti vízátadás eddig szabályozott áron történt, és alapfelfogás, hogy mindenkinek biztosítani kell az ivóvizet. Ezért elfogadhatatlan, hogy Budapest azzal fenyeget, nem ad át vizet más szolágáltatóknak

- mondta Lantos Csaba, hozzátéve, hogy bár az árak tekintetében nem lesz változás, de a közületi fogyasztóknál egységes, országos díjrendszer lesz, amely az alapdíjból és a fogyasztásarányos díjtételből áll majd.

Idén 150 milliárdot teszünk bele a rendszerbe, hogy működőképes maradjon, de ezzel a rendezéssel elérjük, hogy elindulhat egy vízrekonstrukciós program

- magyarázta.