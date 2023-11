Elrettentő, ami a Covid-oltásokról kiderült: a Pfizer, Moderna gyártói is érintettek

A koronavírus-járvány elmúltával brutálisan bezuhant a Pfizer és a Moderna piaci kapitalizációja, amin az oltakozási kedv jelentős visszaesése sem segít.

Zuhannak a koronavírus-vakcinák értékesítései világszerte, a legújabb Pfizer-vakcina és Moderna-vakcina sem kelendő már, az oltakozási hajlandóság mélyponton van. Ez rossz hír a vakcinagyártók befektetőinek, a bevételekkel együtt ugyanis a részvényárfolyamok is esnek, a Pfizer papírjai például már a koronavírus-járvány előtti szinten állnak. De a folyamatnak lehet pozitív hozadéka, az erőforrások ugyanis az új fejlesztések felé fordulhatnak, az mRNS-technológiával pedig a Covid-vakcina csak az első lehetett a sorban. Ígéretesek a rák elleni vakcinák, de a legújabb innovációk között van a génterápia, és az elhízás elleni gyógyszerek is – írja a Portfolio a The Wall Street Journal cikkére hivatkozva.

Eszerint két évvel ezelőtt ilyenkor nagyban tombolt a koronavírus-járvány a világban, felbukkant egy új, aggasztó variáns, ami az omikron nevet kapta, és a járványügyi szakemberek a Covid-vakcinák frissítését szorgalmazták. Ez a vakcinagyártók részvényárfolyamát felfelé hajtotta, olyannyira, hogy 2021. november végére a Pfizer piaci kapitalizációja felülmúlta a 300 milliárd dollárt, ami 50 százalékkal magasabb a járvány előtti szintnél, a kis biotechnológiai cég, a Moderna részvényenek árfolyama pedig több mint megtizenötszöröződött ugyanezen időszakban.

Az oltakozási hajlandóság most azonban rendkívül alacsony, a felnőtt lakosság mindössze 14 százaléka kapta meg a legújabb Covid-oltást az Egyesült Államokban. A Pfizer nemrég 5,5 milliárd dolláros leírást könyvelt el a koronavírushoz kapcsolódó termékein, amit azzal indokolt, hogy a vártnál gyengébb a kereslet. A Moderna pedig mintegy 100 milliárd dollárt veszített piaci kapitalizációjából az elmúlt két évben, ahogy a bevételek visszaesésével a nyeresége is csökkent.