Kiderült, mitől rettegnek a mai fiatalok: tényleg meg van pecsételve a sorsuk?

A fiatalok egyszerre tekintenek optimistán a jövőbe és félnek a rájuk váró kihívásoktól, különösen a mesterséges intelligencia negatív hatásaitól, derül ki a Boston Consulting Group (BCG) felméréséből, amelyre a Brain Bar éves generációs kutatásának keretein belül került sor. Az egyetemi hallgatókat, gimnazistákat és tanáraikat arról kérdezték, hogy hogyan látják a jövőt.

A BCG kérdéseire beérkezett 2 163 válasz tanúsága szerint a fiatalok 41 százaléka tart általánosságban a jövőtől, és majdnem fele (49 százaléka) szerint a mesterséges intelligencia (MI) negatív hatással lesz emberi intelligenciára és elbutuláshoz vezet. Ennek ellenére 79 százalékuk úgy véli, hogy összességében a mesterséges intelligencia (MI) pozitív hatással lesz a munkájára.

„Az egyre bonyolódó világot egyre szofisztikáltabban látják a Brain Bar résztvevői,” mondta Kotsis Ádám, a BCG partnere és társigazgatója. „Közben a legtöbben az új technológiák elsajátítását fontosabbnak tartják a klasszikus tudományoknál, és közel 40 százalékuk szerint az interperszonális készségek a legfontosabbak a karrier során.”

Mitől tartanak a fiatalok?

A fiatalok az MI veszélyei között olyan fogalmakat említettek meg, mint a „kiszámíthatatlan hatalom”, vagy a „karaktergyilkosság”. A válaszadók a félelmeik között említették, hogy az MI „még jobban elszigetelheti az embereket”, hogy „az MI által generált deepfake videók és hanganyagok manipulálhatják a tartalmakat, hogy félretájékoztatást terjesszenek, álhíreket hozzanak létre, vagy személyeket személyesítsenek meg, ami potenciálisan reputációs károkat és zavart okozhat”.

A fiatalok a negatívumok közé sorolták, hogy katonai célok támogatására, megfigyelésre, illetve hacker tevékenységekre, a magánélet megsértésére is fel lehet használni, de pozitív, hogy az MI „segíthet az egészségügyi szakembereknek a betegségek pontosabb és gyorsabb diagnosztizálásában, felismerheti a rendellenességeket, segíthet a kutatásban.”

Szintén a negatívumok között említették, hogy használata függővé teheti az emberiségét, hogy lustaságra és a kritikus gondolkodás feladására nevel, de azt is elismerték, hogy az MI „könnyebbé teheti az életet, több időnk lesz arra, hogy több területet is megismerjünk.” A fiatalok a negatívumok közé sorolták, hogy az MI képes a programozásra és kódolásra, de elismerték, hogy ez egyben időmegtakarítással olcsóbbá tehet költséges folyamatokat.



Miközben tartanak attól, hogy a MI „helyettesítheti azokat az embereket, akik a lexikális tudásukból élnek meg”, pozitívumnak sorolták fel, hogy „az MI elvégezheti az adminisztrációt, avagy, hogy „képes elvégezni a piszkos munkát, ami az ember számára sok időt vesz igénybe”. Míg negatívnak nevezték meg, hogy művészeti alkotások készítésére is felhasználható, közben „új ötleteket generál, amelyek inspirációt adhatnak egy saját mű létrehozásához” és „lerövidíti az ötlet és a valóság közötti időt”.

Az is negatívum szerintük, amikor „a diákok MI-vel írják a szakdolgozatukat, és nem tudják, mi a tartalma, de egyetemi diplomát szereznek, és gyakorolnak a szakterületükön.” Ettől függetlenül viszont hasznos is lehet az oktatásban - sokak szerint az MI segít a tanulásban a „tartalmakat is a diákok egyéni igényeihez és tanulási stílusához igazíthatja és személyre szabott ajánlásokat, adaptív tanulási tapasztalatokat, segítő technológiákat biztosíthat a fogyatékkal élő diákok számára”.

A válaszadó fiatalok 77 százaléka szerint a legújabb technológiák elsajátítása fontosabb, mint a klasszikus tudásé, és 55 százalékuk úgy gondolja, hogy a szakmai életéhez szükséges készségek nagy részét nem a formális oktatáson keresztül fogja elsajátítani. Ezt alátámasztja, hogy 65 százalékuk úgy gondolja, hogy a szülei az elmúlt öt évben tanultak új készségeket a munkahelyükön.

Milyen állásokat veszélyeztet az MI?

A válaszadó fiatalok közül a legtöbben (30 százalék) a vendéglátást és a turizmust látják veszélyeztetett munkának, negyedük szerint a HR, kereskedelmi marketing állások is veszélyben vannak, 24 százalékuk a közgazdasági és gazdaságpolitikai, illetve a természettudományok területét említette.

Böszörményi-Nagy Gergely, a Brain Bar alapítója szerint a jövőfesztivál küldetése, hogy a fiatalok szabadon és magas színvonalon, elismert szakemberek részvételével vitathassák meg a jövővel kapcsolatos reményeiket és félelmeiket. A Z és Alfa generációk számára az MI az életüket, karrierjüket alapvetően befolyásoló újdonságok, azaz a sorsfordító kérdések egyike. Ezért is hasznos megismerni a témával kapcsolatos véleményüket. Válaszaikból jól látható, hogy a fiatalok tele vannak egészséges kételyekkel, de látják azokat a potenciális lehetőségeket is, amelyeket a MI a jövőben kínálhat.

Milyen készségekre lesz szükség?

A kutatás készítői arra is rákérdeztek, hogy a fiatalok mit gondolnak, mely készségek lesznek fontosak a karrierjük során. A válaszadók a legnagyobbrészt említették a kommunikációs képességet, az interkulturális és vezetői képességeket, amiket a kreativitás, innováció, problémamegoldás, a kritikus gondolkodás képessége, a rugalmasság és alkalmazkodóképesség követett, mint a karriert alapvetően befolyásoló tényezők.

Arra kérdésre, hogy a mit választanának, ha egy tündér egy éjszaka alatt megtanítana nekik egy képességet, a legtöbben a tökéletes nyelvtudást, a tanulási és kommunikációs képességeket emelték, de többen úgy vélték, ha tényleg lenne ilyen tündér, akkor ők repülni szeretnének megtanulni.