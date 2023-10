Vidéki magyar városok zöldterületeire vetett szemet Brüsszel: ezt tervezik tenni

HelloVidék Link a vágólapra másolva

A 2020-as indulása óta több eredményt is fel tud már mutatni a Green Deal Being Local kezdeményezés, amelynek célja, hogy a városokat és a régiókat helyezzék az Európai Unió klímasemlegességre való átmenetének középpontjába. A munkacsoport célja annak biztosítása, hogy mind az európai zöld megállapodás, mind az Európai Unió fellendülési stratégiája ténylegesen kézzelfogható projektekben és a helyi és regionális önkormányzatok közvetlen finanszírozásában valósuljon meg. Ebben vállalt úttörő szerepet a magyar települések közül Pécs – többek között parkosítással, az elektromos busz- kerékpár- és e-roller flottával, okos parkolási rendszerrel, épületenergetikai kezdeményezésekkel –, amit a Régiók és Városok 21. Európai Hetének egy panelbeszélgetésén is kiemeltek. Az eseményre a HelloVidék is meghívást kapott, ahol Kóbor Józsefet, a Régiók Európai Bizottságának (CoR) hazai tagját, Pécs megyei jogú város önkormányzati képviselőjét kérdeztük.

A Régiók és Városok 21. Európai Hetén a meghívottak arról is beszéltek, hogyan lehet a kohéziós alapokat felhasználni a polgárok vonzására és megtartására a kis- és középvárosokban, valamint a meglévő közösségek védelmére. Ehhez kapcsolódik az úgynevezett az európai zöld megállapodás (Green Deal) is, ahol a Régiók Európai Bizottsága kezdeményezésére a városok és régiók kerülhetnek a fókuszba, miközben jelentősen hozzájárulnak az Európai Unió (EU) fenntartható növekedési stratégiájához. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ez a Green Deal Being Local, amely egy helyi, személyre szabott cselekvési terv, és amely a tervek szerint felgyorsítja egy város zöld átállását, miközben szélesíti a lehetőségeinek palettáját. A helyi „zöld egyezség" a meglévő stratégiákra, köztük a fenntartható energia- és éghajlatváltozási cselekvési tervekre, a körforgásos gazdaságra vonatkozó elképzelésekre és a gazdaságfejlesztési elgondolásokra, valamint az érvényes jogszabályokra, piaci és pénzügyi ösztönzőkre épít, hogy azokat egy koherens megközelítésben egyesítse az unió Green Deal helyi szintű előmozdítása érdekében. A helyi zöld kezdeményezések azonban csak akkor működhetnek, ha a helyi döntéshozók, vállalkozások és a civil társadalom is vezető szerephez jutnak. A Régiók Európai Bizottsága szerint a hagyományos irányítás és a szakpolitikák végrehajtása ugyanis nem lehet elegendő a fenntartható fejlődés valódi megvalósításához szükséges átalakulás eléréséhez, mert ahhoz közös fellépésre, integrált, multidiszciplináris kormányzásra, szabályozásra, megközelítésekre és eszközökre van szükség. Így a helyi zöld megállapodások legfőbb célja, hogy a fenntartható fejlődést helyezze a helyi önkormányzati döntéshozatal középpontjába. Ahogy erre Pécs egy jó példaként szolgálhat. Az elmúlt évek helyi tapasztalataira, megközelítéseire támaszkodunk és olyan kulcsfontosságú területekkel foglalkozunk, amelyek a hagyományos megközelítésekből eddig valamiért hiányoztak. Előtérbe helyeztük az európai zöld megállapodás azon elemeinek a végrehajtását, amelyek közvetlenül járulnak hozzá a növekedéshez és a munkahelyteremtéshez. Ilyenek például az épület fel- és megújítási törekvések, a körforgásos gazdaság szorgalmazása, valamint a városi közlekedés környezetbarátabbá tétele. Pécs egyfajta innovációt, vezető szerepet vállalt a zöld átmenetben, amiben kiemelt szerepet szánunk az aktív partnerségnek a társadalommal – mondta el a panelbeszélgetés után az interjúban kérdésünkre Kóbor József, a Régiók Európai Bizottságának (CoR) hazai tagja, Pécs megyei jogú város önkormányzati képviselője. Az európai zöld megállapodás hatályának területi kiterjedéséről a Hellovidéken megjelent cikkben lehet olvasni.

Címlapkép: Getty Images

