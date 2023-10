Felverte az arany árát az izraeli háború: óriásit kaszált, aki időben szállt be?

Már hétfőn unciánként 20 dollárral lett drágább az árutőzsdén az arany, az izraeli háborús helyzet miatt. Jelenleg 1850 dollár körül van az ára egy unciának, ami 31,1035 grammnak felel meg- írja a Telex.

A háborús időszak legtöbb esetben előmozdítja, hogy a befektetők tesznek egy lépést az értékálló nemesfém felé és a kereslet meglendíti az árakat. Még akkor is, ha kereslet folyamatosan van is, mert a jegybankok már tavaly február végétől, az oroszok ukrajnai inváziója óta a legnagyobb felvásárlók közt szerepelnek. A Magyar Nemzeti Bank is bevásárolt még békeidőben, megháromszorozta az aranytartalékát, jelenleg 94,5 tonna felett őrködik.

Mennyi arany van jelenleg forgalomban a világon és mennyi feltáratlan?

A jelenleg forgalomban lévő aranyat sem könnyű meghatározni, mivel ez a nemesfém ötezer éve velünk van,k még erre sem könnyű kibökni egy egzakt számot, a különböző források 160 ezer tonnától 200 ezer tonna aranyig elég nagy szórásban tesznek említést. A bizonytalansági faktort nyilván fokozza, hogy például mennyi aranyat használtak fel az ókorban.

A földben, vagy óceánokban található még feltáratlan arany mértékére még nehezebb választ adni. A bizonytalansági faktor itt is megvan, mert arról is sincs pontos információ, mennyi jelenleg is működő aranybánya van. Egy 2012-es jelentés szerint 439 olyan lelőhely van, ahol egymillió unciát, vagyis 31,1 tonnát a felszínre lehetne hozni, de ezeknek a töredékén van valódi termelés. Ebben a jelentésben azt írták, hogy a földben lévő arany mennyisége 93 796 tonna lehet (azonban ennek 20%-a olyan helyen van, ahonnan a bányászás nem feltétélen megoldható, gazdasági vagy politikai vagy is-is lehet ennek az oka).

A jelenlegi legnagyobb aranytermelő egyébként Kína, amely 2007-től vette át az aranyérmes pozíciót, és azóta nem is engedi el azt. Rajtuk kívül Oroszország, Ausztrália képes még legalább évi 300 tonnát a felszínre hozni. Aztán jön Kanada és az Egyesült Államok, ez az ötös fogat határozta a világ aranytermelését az elmúlt évtizedekben.