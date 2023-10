Új minisztérium jöhet létre Magyarországon januártól: az is kiderült, ki vezeti majd

Navracsics Tibor területfejlesztésért és uniós forrásokért felelős miniszter még az idén megkaphat egy közigazgatásért felelős miniszteri tárcát.

Az uniós források ügyében tárgyaló Navracsics jelenleg a Területfejlesztési miniszter tisztségét tölti be. Ezzel több szakmai terület is átkerülne a korábbi uniós biztosi posztban is megfordult politikus alá. A hang.hu úgy tudja, ezzel összefüggésben a Miniszterelnökségnek tisztán politikai szerepet szánnak.

Navracsics Tibor – aki korábban uniós biztos volt – a 2010-ben megalakult Orbán-kormányban miniszterelnök-helyettesként és igazságügyminiszterként a közigazgatásért is felelt. Most területfejlesztési tárca nélküli miniszter és három államtitkárral, Latorcai Csaba miniszter-helyettessel, Ágostházy Szabolcs európai uniós fejlesztésekért, valamint Mayer Gábor területfejlesztésért felelős államtitkárral dolgozik.