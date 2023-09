Nem várt fordulat az ukrajnai OTP-ügyben: ezt kérik a végleges megoldáshoz

Az ukrán korrupciómegelőzési ügynökség ideiglenesen felfüggesztette az OTP Bank státuszát a háború nemzetközi támogatóinak listáján. Ahhoz, hogy az OTP végleg lekerüljön a listáról, az ukránok is várnak cserébe valamit.

A párbeszéd megkezdődött: az ukrán korrupciómegelőzési ügynökség a tárgyalások megkezdéséig felfüggeszti 5 görög közlekedési vállalat és az OTP Bank státuszát a háború nemzetközi támogatóinak listáján - írja a Portfolio az ügynökség honlapjára hivatkozva.

A Nemzeti Korrupcióellenes Ügynökség (NAKC) felfüggeszti 5 görög hajózási vállalat - a Dynacom Tankers Management (DTM), a Delta Tankers LTD, a Thenamaris Ships Management Inc., a Minerva Marine, a TMC Tankers LTD - és a magyar OTP Bank státuszát a háború nemzetközi szponzorainak listáján.

Ez a döntés az ügynökség és az említett országok vállalatainak és kormányainak képviselői között az Orosz Föderációval való együttműködés megszüntetéséről folytatott tárgyalások eredményeként született - írják.

Mostantól kezdve a "Háború és szankciók" portálon a "Nemzetközi háborús szponzorok" szekcióban ez a 6 vállalat ideiglenesen felfüggesztett státusszal rendelkezik.

A listáról való további kizárásuk a meghatározott feltételek teljesülésétől függ.

Emellett az ügynökség reméli, hogy ez a döntés azt eredményezi, hogy

Magyarország feloldja az ukrán nép számára létfontosságú 500 millió eurós uniós katonai segély zárolását,

valamint kizárja annak lehetőségét, hogy Görögország blokkolja az EU jövőbeni szankciócsomagját, amelynek célja, hogy csökkentse Oroszország képességét a háború folytatására.

Az ügynökség mindig nyitott a nemzetközi üzleti együttműködésre, és kész konzultálni a jegyzékből való törléshez szükséges lépésekről - olvasható a közleményben.

Kérdés, hogyan reagál majd erre a lépésre a magyar kormány. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter július elején beszélt arról, hogy Magyarország mindaddig nem járul hozzá az ukrajnai fegyverszállítás semmilyen további európai uniós finanszírozásához, amíg Kijev le nem veszi az OTP-t a háború nemzetközi szponzorainak listájáról.

Előzmények

Az egész ügy úgy kezdődött, hogy május 4-én az ukrán nemzeti korrupciómegelőzési ügynökség (NAZK) bejelentette: a magyar OTP Bank Groupot "a nemzetközi háborús szponzorok" listájára helyezte, amiért a pénzintézet továbbra is együttműködik Oroszországgal. A minősítés tényét az OTP Csoport is megerősítette, hangsúlyozva: az OTP Csoport minden nemzetközi szankciós intézkedést és helyi törvényi előírást betartva működik valamennyi piacán, így Oroszországban is.

A NAZK a döntését sajtóközleményében azzal indokolta, hogy a magyar bank továbbra is tevékenységet fejt ki Oroszországban és egy olyan hitelezési jogszabály rendelkezései szerint jár el, amelynek alanyai a Donyeck és Luhanszk megyei orosz hatóságok. A NAZK szerint az OTP "kedvező feltételek mellett nyújt hiteleket az orosz hadsereg" tagjainak, ideértve a fizetési halasztás lehetőségét kölcsöntörlesztés során.

Érdemes megjegyezni, hogy május elejére a NAZK "nemzetközi háborús szponzorokat" felsoroló listáján az OTP-vel együtt már 24 intézmény szerepelt, köztük olyan vállalkozások is, mint a Procter&Gamble, az OpenWay Group, a Danieli, a TMS Tankers, a Minerva Marine, a Thenamaris Ships Management, a Delta Tankers, a Dynacom Tankers Management, a Leroy Merlin, a ComNav Technology, a Mondi Group/Mondi PLC, az eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry, a Bonduelle, az Auchan, a Peninsula Petroleum és az osztrák Raiffeisen bankcsoport. Ezen vállalatok uniós tagállamai azonban mégsem jelezték, hogy blokkolnák az uniós szankciós döntéshozatalt, illetve az Európai Békekeretből a soron következő kifizetést.

A fentiek után az OTP Bank május 13-án adott ki közleményt, amelyben "teljességgel méltatlannak" nevezte, hogy az ukrán Antikorrupciós Ügynökség (NAZK) a háború nemzetközi szponzorai közé sorolta. Emellett rögzítette azt is: arra fog törekedni, hogy erről meggyőzze az ukrán illetékeseket is.

A magyar bank úgy vélte akkor, a NAZK téves döntésének leginkább egy tévedés volt az alapja, ugyanis Oroszországban is van Donyeck nevű település.

A közleményben az OTP ugyanis rámutatott, hogy az oroszországi Donyeck településen a közelmúltig valóban működött egy OTP Bank fiók, de úgy vélik, hogy a bankot az ukrán hatóságoknál feljelentő Olekszandr Dubinszki ezt összekeverhette az ukrajnai Donyeck régióval, ahol viszont a bank nem végez tevékenységet.

Az orosz hadsereg finanszírozásával kapcsolatos vádra pedig az OTP Bank azt hangsúlyozta a közleményében, hogy sem kedvezményesen, sem máshogy nem nyújt új hitelt az Oroszországi Föderáció fegyveres állománya tagjai számára. Emlékeztettek viszont arra, hogy az Oroszországi Föderáció törvényben írja elő (106-FZ) valamennyi pénzügyi szolgáltatónak, hogy azok számára, akik részt vesznek a "különleges katonai művelet"-ben, 2023. december 31-ig mentesülnie kell a hiteltörlesztés és kamatfizetés alól. A határidő után a törlesztés folytatódik.

Emlékeztettek arra is, hogy Oroszországban 0,17 százalék piaci részesedéssel rendelkezik a bank, azaz súlya az orosz bankpiacon nem éri el a két ezreléket. Ezzel kívánta tagadni azt a vádat, miszerint az OTP Bank fontos szerepet tölt be Oroszország nemzetgazdasága szempontjából. Hozzáfűzték: a NAZK listájára ugyanakkor az OTP-nél lényegesen nagyobb helyi jelenléttel rendelkező nemzetközi bankok és egyéb vállalatok nem kerültek fel, ami önmagában megkérdőjelezte a listára kerülésről szóló döntés hitelességét.