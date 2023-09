Romok, halottak és összedőlt épületek mindenhol: videón a marokkói földrengés brutális pusztítása

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Marrákes óvárosában több épület is a földdel lett egyenlő a tegnap esti földrengés következtében. Az egyik helyi televízió most felvételeket közölt egy összedőlt mecset minaretjéről, aminek a törmelékei autókat is összezúztak.

A friss hírek szerint már több mint 1000 áldozata van a földrengésnek, ami az eddigi legpusztítóbb volt Marokkó történetében. Az RTL most közzétett egy videót, amiben az egyik helyi TV-csatorna felvételeit mutatták meg a brutális pusztításról. A legfrissebb hírek, időrendben ITT!

Címlapkép: Getty Images

