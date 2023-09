Itt a régóta várt fordulat: először érkezhet északról is földgáz Magyarországra

Először érkezhet észak felől is földgáz Magyarországra azáltal, hogy a lengyelországi Gdanskban új LNG-terminál épül, erről politikai megállapodás született a felek között - jelentette be a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Karpaczban.

A tárcavezető arról számolt be az Anna Moskwa lengyel energiaügyi miniszterrel folytatott tárgyalását követően, hogy az energetikai együttműködés fejlesztéséhez jó alapot ad, hogy a Mol be tudott lépni a lengyelországi piacra, illetve az Orlen is megjelent Magyarországon.

Aláhúzta, hogy az üzemanyag-kereskedelem mellett a földgázvásárlásra is szeretnék kiterjeszteni ezen együttműködést, és a diverzifikáció szempontjából új lehetőség nyílik északról, hiszen a lengyelországi Gdanskban olyan újabb terminál épül a cseppfolyósított földgáz fogadására, amely immár nem a belső fogyasztást, hanem az exportot fogja kiszolgálni 4-4,5 milliárd köbméteres éves kapacitással.

Ez nekünk lehetőséget jelent arra, hogy újabb szállítási útvonalat vessünk be, hiszen a Lengyelország és Szlovákia közötti földgázvezeték-összeköttetés is létrejött, Szlovákia és Magyarország között pedig már rég összekötöttük a gázvezeték-rendszereinket, tehát éves szinten akár jelentősebb mennyiségű földgázt is tudunk forgalmazni ezen a szállítási útvonalon"

- emelte ki.

Szijjártó Péter arról számolt be, hogy az MVM részt is vett az első körben, amikor kapacitásokat lehetett lekötni az új LNG-terminálban, és szeptember elején megindult a már kötelező érvényű lekötési fázis.

Természetesen sok kérdést kell még tisztázni a következő hetekben, ami az árra, a szállítási feltételekre, a technikai részletekre vonatkozik, de a lényeg, hogy van egy készség arra, hogy Magyarország földgázellátása során most először egy északi szállítási útvonalat is igénybe tudjunk venni"

- szögezte le.

Azerbajdzsánnal, Törökországgal, Katarral már kötöttünk megállapodást, de látszik, hogy a délkelet-európai földgázszállítási infrastruktúra nem képes nagy mennyiségű szállítmányokat kezelni. Reméljük, hogy ez meg fog változni a jövőben"

- hangsúlyozta.