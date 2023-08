Cseberből vederbe: nagy ára lehet annak, hogy Magyarország leváljon az orosz gázról

G7 Link a vágólapra másolva

Az orosz gáztól való függőséget nem egyszerű kiváltani, megvan az esélye, hogy ettől más diktatúrákkal kerül Magyarország és az EU függési viszonyba. Az energiapolitkában zajlik az átalakulnak, folynak a tárgyalások, akár auriter rezsimekkel is - írja a G7. Magyarország már most is Törökországon keresztül szerzi be a gázimportja közel felét.

Az orosz gáz helyett keresi az alternatív forrásokat a magyar kormány, amiben a legkeményebb diktatúrákra is számít. Ezzel pedig nincs egyedül Európában, viszont a skrupulusok nélküli diverzifikálás azzal járhat, hogy néhány év múlva egy másik országnak leszünk kitéve majdnem annyira, mint idáig Moszkvának voltunk. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A friss megállapodás értelmében 2027-től Magyarország is belép a katari cseppfolyósított földgáz (LNG) vásárlói közé. Katar a világ legnagyobb gáztartalékával rendelkezik, és új mezők bevonásával a közeljövőben 106 milliárdról 173 milliárd köbméterre növeli az éves LNG-termelését - írják. A hosszú távú szerződés részletei még nincsenek meg, erről az MVM folytatja a tárgyalásokat. A hosszú távú LNG-szerződéssel Magyarország máshol is jellemző stratégiát követ, az alapvető cél más országokhoz hasonlóan a diverzifikáció. Ugyanakkor a katari LNG mellett Magyarország most török, azeri és türkmén gáz segítségével szeretne tovább diverzifikálni. 2024-től már török gáz is érkezik Magyarországra, viszonylag kisebb, évi 275 millió köbméteres volumenről állapodtak meg egyelőre – ez bő három százaléka a magyar gázfogyasztásnak. Szintén Törökországon keresztül jöhet Magyarországra az azerbajdzsáni gáz, melynek volumene a jövőben egymilliárd köbméterre nőhet - írja a lap. "Törökország hamarosan kulcsfontosságú elosztóközpont lehet, a déli gázfolyosó valószínűleg nagyon fontos lesz, főleg a délkelet-európai térség és hozzá kapcsolódva Magyarország ellátása szempontjából"

– mondta Pletser Tamás, az Erste Befektetési Zrt. olaj- és gázipari elemzője a G7-nek. További lehetőségek a szankciók sújtotta Irán, vagy az iraki Kurdisztán is, nem beszélve a jelentős ciprusi és izraeli gázmezőkről. Egy esetleges türkmén gázprojektről szintén szó lehet a jövőben, amiről Orbán Viktor a világ egyik legzártabb és legkevésbé szabad országának vezetőjével, Szerdar Berdimuhamedov türkmén elnökkel tárgyalt. JÓL JÖNNE 1 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 1 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 23 029 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,41 %), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank 23 274 forintos törlesztőt (THM 14,56%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Türkmenisztán a világ negyedik legnagyobb gáztartalékával rendelkezik, csak Katar, Oroszország és Irán előzi meg. A türkmén gáznak, melyet ma nagyrészt Kínába exportálnak - komoly geopolitikai relevanciája is van - írják. Kína több türkmén gázt vásárol, mint amennyi oroszt, ami egyszerre mutatja, hogy az európai vevőket mennyire nem tudja egyelőre pótolni Kína. A türkmén vezetés néhány hete már von der Leyen európai bizottsági elnökkel is tárgyalt egy hosszú távú EU-s gázügyletről. A transz-Kaszpi gázvezeték megépítése állítólag 30 milliárd euró körül lenne, amit az elképzelés szerint európai beruházók vagy kormányok finanszírozhatnának - írja a lap. Európa számára jól jönne egy alternatív nyersanyagforrás, ez pedig felülírni látszik a politikai kifogásokat is. Az orosz gázról való leválás kapcsán nemcsak Magyarországon nem érvényesülnek morális és demokratikus politikai szempontok, hiszen az orosz függés megszüntetése érdekében az EU attól az Azerbajdzsántól is vesz gázt, amely éppen 120 ezer örményt próbál kiéheztetni úgy, hogy az már a népirtás lehetőséget is felveti - írják.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK