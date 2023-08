Megkezdték a Paks II. atomerőmű helyének kiásását

A Paks II. atomerőmű felépítését kivitelező Roszatomhoz tartozó Atomsztrojekszport vállalat hétfőn megkezdte az új blokkok kivitelezési szakaszának munkálatait – közölte az orosz vállalat az MTI-vel.

Az Roszatom orosz vállalat alvállalkozója, a Duna Aszfalt Kft. megkezdte a talaj kitermelésének előkészületeit a leendő 6-os blokk munkagödréből, míg egy másik alvállalkozó, a Bauer Magyarország Kft. hozzáfogott a talajszilárdítási munkálatok előkészítéséhez, valamint folytatja a résfal építését.

A kivitelezési szakasz azt követően vette kezdetét, hogy a magyar és az orosz fél 2023. augusztus 18-án aláírták a két új blokk létesítéséről szóló szerződés módosítását, majd a megrendelő Paks II. Atomerőmű Zrt. kiadta a hivatalos értesítést a fővállalkozó számára, hogy a projekt a második, kivitelezési szakaszába lépett. A leendő 6-os blokk munkagödréből mintegy 1 millió köbméter földet kell kitermelni és elszállítani, ez a tervek szerint az ősz vége előtt megtörténik.

A Roszatom közleménye arra is kitért, hogy a kivitelezés megkezdése lehetővé tette az atomerőművi főberendezések gyártásának elindítását is, amire az Atomsztrojekszport augusztus 21-én utasítást is adott az érintett üzemeknek, partnervállalatoknak.