Évtizedek óta nem látott áradások sújtják az országot: ezeken a településeken lehet probléma

Évtizedek óta nem volt ekkora a vízszint az ország déi részén húzódó Drávánál. A Dráván levonuló árhullám ma hajnalban 590 centiméterrel tetőzött, Szentborbásnál, Drávaszabolcsnál pedig holnapra várják az elhúzódó tetőzést.

Folyamatosan figyelik és mérik a vízhozamot Drávaszabolcsnál a vízügy szakemberei, ugyanis évtizedek óta nem volt ekkora a vízszint - hangzott el az RTL híradóban. A Dráván levonuló árhullám ma hajnalban 590 centiméterrel tetőzött Szentborbásnál, Drávaszabolcsnál pedig holnapra várják az elhúzódó tetőzést. György István területi közigazgatásért felelős államtitkár azt mondta úgy tűnik nem lesz szükség arra, hogy védelmi bizottsági gyűlés kerüljön összehívásra.

Folyóvá vált az út Vág és Kemenes között is, mert tegnap itt is kilépett a medréből a Rába, Győrben pedig akár a rakpartig is emelkedhet a víz késő esti órákban, így le is zárhatják. A Mura Letenyénél hétfőn tetőzött, de már apad és ugyanez várható a Sajó, a Hernád a Bódva és a Tarna folyókon is. A Duna Budapestnél kisebb árhullűmmal vonult le és tegnap már lassú apadásnak indult.